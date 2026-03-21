Suprug Paris Hilton, Karter Reum, oglasio se nakon što su se na društvenim mrežama pojavila nagađanja da je njihov brak u krizi. Reagovao je na video koji analizira njihovo zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu i pokušava iščitati njihov odnos iz govora tela.

Autor snimka tvrdio je da Reum deluje kao osoba koja je "strahovito povređena ljubavlju". Reum je na te tvrdnje odgovorio u komentaru ispod objave.

Foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sve je započelo ranije ove nedelje kada je objavljena video-analiza njihovog dolaska na dodelu Gremi nagrada. U snimku se posebno ističe trenutak u kojem je Paris okrenula glavu dok ju je suprug pokušavao poljubiti, što je podstaklo razne interpretacije. Autor videa zaključio je da njihov govor tela otkriva napetost u odnosu. Upravo je taj isečak pokrenuo niz komentara i nagađanja na internetu.

Reum se ubrzo javio kako bi razjasnio situaciju i odbacio takve tvrdnje. "Uveravam vas, moja supruga je jedna u milijardu i mi smo najsrećniji par na svetu, iako cenim svačije amaterske psihološke analize Kao što su mnogi primetili, ja jednostavno volim poljubiti svoju ženu, a ona ne želi da joj se na crvenom tepihu uništi šminka ", napisao je.

Dodao je i: "Nema tu velike filozofije, ljudi. I da, ona me obožava". Njegovo objašnjenje podržali su i brojni korisnici koji su se složili da se ne radi ni o kakvom problemu.

Paris Hilton i Karter Reum u braku su od 2021. godine. Zajedno imaju dvoje dece, trogodišnjeg sina Feniksa i dvogodišnju kćer London.

