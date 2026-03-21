Džogirao sa predsednicima, spavao u istom krevetu kao i Putin: Čak Noris je ovako pružao podršku političarima u koje je verovao
Čak Noris nije bio samo filmska ikona, već i uticajna ličnost iza kulisa američke politike. Nije oklevao da svoje ime i reputaciju „nepobedivog heroja“ stavi u službu onih kojima je verovao.
Godine 2008. postao je važan deo predsedničke kampanje republikanca Majka Hukabija. Njihova saradnja pokazala se veoma uspešnom – uz Norisovu podršku, Hukabe je odneo ubedljivu pobedu u Ajovi, ostavivši iza sebe glavnog rivala Mita Romneja.
Ipak, njegove veze sa političkim vrhom SAD sežu još ranije, posebno kroz prijateljstvo sa bivšim predsednikom Džordžom V Bušem. Njih dvojica su još 1990. zajedno trčali, a Noris mu se kasnije pridružio i u skoku padobranom sa elitnom jedinicom Golden Knights, povodom Bušovog jubileja.
Vrhunac njegovog „državničkog“ imidža dogodio se u decembru 2010. godine, kada je tadašnji guverner Teksasa Rik Peri zvanično proglasio Čaka Norisa počasnim Teksaškim rendžerom.
Za kraj, zanimljiv detalj – Noris je boravio i u luksuznom rezidencijalnom kompleksu koji koristi FIDE, u istom VIP apartmanu u kojem su odsedali i Vladimir Putin i Dalaj Lama.