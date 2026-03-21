Slušaj vest

Čak Noris nije bio samo filmska ikona, već i uticajna ličnost iza kulisa američke politike. Nije oklevao da svoje ime i reputaciju „nepobedivog heroja“ stavi u službu onih kojima je verovao.

Čak Noris i Majk Hakabi Foto: SMG / Zuma Press / Profimedia

Godine 2008. postao je važan deo predsedničke kampanje republikanca Majka Hukabija. Njihova saradnja pokazala se veoma uspešnom – uz Norisovu podršku, Hukabe je odneo ubedljivu pobedu u Ajovi, ostavivši iza sebe glavnog rivala Mita Romneja.

Ipak, njegove veze sa političkim vrhom SAD sežu još ranije, posebno kroz prijateljstvo sa bivšim predsednikom Džordžom V Bušem. Njih dvojica su još 1990. zajedno trčali, a Noris mu se kasnije pridružio i u skoku padobranom sa elitnom jedinicom Golden Knights, povodom Bušovog jubileja.

Čak Noris i Brus Li u filmu U zmajevom gnezdu Foto: Concord Productions Inc / Golden / AFP / Profimedia

Vrhunac njegovog „državničkog“ imidža dogodio se u decembru 2010. godine, kada je tadašnji guverner Teksasa Rik Peri zvanično proglasio Čaka Norisa počasnim Teksaškim rendžerom.