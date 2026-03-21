Popularna influenserka Maša Gračikovska (25) pronađena je mrtva nakon što je više od godinu dana bila potpuno odsutna sa društvenih mreža.

Maša je prestala da objavljuje sadržaj pre gotovo godinu i po dana, što je izazvalo sve veću zabrinutost među njenim pratiocima. Dodatnu paniku izazvala je njena majka kada je nedavno promenila profilnu sliku u crnu.

Pronađena mrtva u stanu

Vlasti su potvrdile da je mlada Poljakinja pronađena mrtva u svom stanu 8. marta.

Piotr Antoni Skiba iz Okružnog tužilaštva u Varšavi izjavio je za lokalne medije da je pokrenuta istraga.

„Postupak se vodi prema članu 155 ubistvo iz nehata. To je standardna klasifikacija kada uzrok smrti još nije utvrđen“, rekao je.

Dodao je da obdukcija nije pokazala tragove učešća trećih lica, ali da su naložene dodatne analize.

Potresni detalji iz stana

Kada je Mašino telo pronađeno, u stanu je bio i njen pas, koji je najpre odveden u lokalno sklonište.

„Pas je u međuvremenu preuzela porodica“, potvrdio je Skiba.

Zdravstveni problemi i povlačenja iz javnosti

Ovo nije bio prvi put da se influenserka povukla iz javnosti. Tokom jedne ranije pauze otkrila je da je četiri meseca provela u bolnici zbog problema sa bubrezima.

Masza je imala više od 600.000 pratilaca, sa kojima je delila selfije, modne fotografije i savete o lepoti.

Kontroverze i javni nastupi

Bila je poznata i po javnom sukobu sa influenserkom Fagata, a 2022. godine učestvovala je u MMA borbi protiv aktivistkinje Maja Staśko.

Poslednju objavu na Instagramu podelila je 17. novembra 2024. godine.

Borba sa mentalnim zdravljem

Maša je otvoreno govorila o svojim psihičkim problemima. U jednoj ispovesti iz 2024. godine otkrila je da je doživela kliničku smrt koja je trajala tri minuta.

„Želela sam da neki od vas shvate da ljudi na internetu imaju iste probleme kao i vi. Naši životi nisu savršeni“, rekla je tada.

U jednom od svojih poslednjih YouTube videa, pod nazivom „Ukratko, evo šta se desilo“, govorila je o teškom periodu nakon smrti ljubimca, kao i o zloupotrebi sedativa. Ipak, tada je istakla da je trezna i da prima psihološku pomoć.

Oproštaji i poruke fanova

Nakon vesti o njenoj smrti, društvene mreže preplavile su poruke tuge i oproštaja.

„Ceo život je bio pred tobom“, napisao je jedan fan.

„Počivaj u miru, mali anđele, sada si slobodna od bola“, dodao je drugi.

Treći su se jednostavno oprostili rečima: „Počivaj u miru“.