Glumac Vahidin Prelić (51) poznat po serijama „Južni vetar“ i „Kalkanski krugovi“ u ljubavi je sa 23 godine mlađom Bojanom. Njihova veza privukla je veliku pažnju javnosti posebno jer oni na šaljivi način prikazuju veliku razliku u godinama koja je među njima.

Bojana je student psihologije i jako je aktivna na Instagramu gde sa velikim brojem pratilaca deli trenutke iz privatnog života i smešan sadržaj. Sada je objavila snimak iz automobila uz natpis: "Kada me pitaju kako idu pripreme za svadbu, a ja zapravo spremam 3 ispita i 9 koncerata", dok se u pozadini čuo vrisak.

Poznati glumac danas otvoreno govori o svojoj emotivnoj priči, koja je, kako kaže, počela sasvim spontano – jednim pogledom.

Prelić, prvak drame u Narodnog pozorišta Užice, širu popularnost stekao je zahvaljujući ulogama u popularnim televizijskim projektima. Publika ga posebno pamti po ulozi inspektora u seriji Južni vetar, kao i po liku policajca u seriji Kalkanski krugovi.

Ipak, poslednjih godina pažnju javnosti privlači i njegov privatni život. Nakon razvoda, glumac je započeo vezu sa dve decenije mlađom Bojanom, što je izazvalo veliku radoznalost javnosti.

Par je nedavno gostovao u podkastu Oslobođenje, gde su bez ustručavanja govorili o svom odnosu i o tome kako su razmišljali o reakcijama okoline.

Susret u Sarajevu koji je sve promenio
Njihova ljubavna priča počela je u Sarajevo, gde su se prvi put upoznali. Prema Bojaninim rečima, varnice su se pojavile gotovo istog trenutka.

„Da budemo iskreni, sve počinje od prvog pogleda. Kada sam ga videla, pomislila sam: ‘Dobar čika, stvarno dobro izgleda.’ Onda sam pomislila – hajde da vidimo ima li tu energije i hemije“, priznala je kroz osmeh.

