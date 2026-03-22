U današnjim novinama osvanula je čitulja za Čaka Norisa, legendarnog glumca, koji je preminuo pre dva dana u 87. godini.

Čitulju koja je objavljena u "Večernjim Novostima" potpisuju Nebojša i Marko.

"Iz poštovanja prema legendi koju nismo lično poznavali, ali smo joj se iskreno divili, opraštamo se od Čaka Norisa", piše u čitulji.

Foto: Večernje Novosti

Podsetimo, slavni glumac Čak Noris preminuo je pre dva dana u 87. godini u četvrtak ujutru na Havajima, prema navodima porodice, koja je saopštila:

"Teška srca naša porodica deli vest o iznenadnoj smrti našeg voljenog Čaka Norisa juče ujutru. Iako bismo želeli da okolnosti zadržimo u privatnosti, znajte da je bio okružen porodicom i da je otišao u miru."

Čak Noris bio je američki glumac, majstor borilačkih veština i jedna od najvećih akcionih ikona Holivuda.

Prema TMZ-u, Noris je primljen u bolnicu u sredu ili četvrtak, što je mnoge iznenadilo, jer je izvor koji je razgovarao sa njim dan ranije rekao da je u dobroj formi, dobrog raspoloženja i da je vežbao.

Ikona akcije i borilačkih veština

Decenijama je Noris bio sinonim za borilačke veštine i akcione filmove iz 1980-ih, a generacije ga posebno pamte po ulozi teksaškog rendžera Kordela Vokera u popularnoj seriji "Voker, teksaški rendžer“. Iako se poslednjih decenija povukao iz sveta filma, pojavio se u nekoliko manjih uloga, uključujući i film "Plaćenici 2“ iz 2012. godine.

Dobio je crni pojas u nekoliko borilačkih veština, a 1989. godine dobio je zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih. Njegova posvećenost borilačkim veštinama bila je takva da je 2010. godine postao zvanični teksaški rendžer.

Na poslednjim fotografijama slavnog glumca Čaka Norisa koje su objavljene nedavno vidi se glumac sa sedom kosom i bradom

Privatni život i porodica

Noris je rođen 1940. godine u Oklahomi i služio je u američkom vazduhoplovstvu od 1958. do 1962. godine. Bio je dva puta oženjen i imao je petoro dece, uključujući glumca Majka Norisa i vozača NASKAR-a Erika Norisa. U kasnijim godinama izgubio je nekoliko bliskih ljudi, uključujući majku 2024. godine i prvu suprugu, Dajen Holoček.

Čak i u poslednjim mesecima, Noris je zadržao borbeni duh i aktivan atletski duh. Proslavio je svoj 86. rođendan 10. marta videom na svom Instagram nalogu u kojem pokazuje svoje veštine borilačkih veština, uz poruku: "Ne starim... Samo postajem bolji.“

Video: Potresna izjava Darka Lazića nakon smrti brata