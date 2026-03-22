Američki glumac Nikolas Brendon, najpoznatiji po ulozi u kultnoj seriji "Bafi, ubica vampira", umro je u 54. godini. Njegova porodica je navela da je glumac umro u snu, prirodnom smrću.

Njegova smrt šokirala je mnoge obožavatelje koji ga pamte po liku Zandera Harisa, bliskog prijatelja Bafi (Sara Mišel Gelar) i njenog pomagača u borbi s natprirodnim bićima. Sara Mišel se oglasila nakon njegove iznenadne smrti, te se oprostila od njega emotivnim rečima.

"'Nikada neće znati koliko je teško biti onaj koji nije izabran. Živeti tako blizu svetla reflektora, a nikada ne kročiti u njega. Ali ja znam. Vidim više nego što iko shvata, jer me niko ne gleda'. Ja sam te videla, Niki. Znam da si u miru, u toj velikoj ljuljaški na nebu", napisala je ona. Gelar je podelila i njihovu staru zajedničku fotografiju.

Od Brendona su se oprostile i druge kolege iz serije. Glumica Alison Hanigan, koja je u kultnoj seriji igrala lik veštice Vilou Rozenberg, podelila je njihovu zajedničku fotografiju i napisala: "Dragi moj Niki, hvala ti za godine ispunjene smehom, ljubavlju i Dodd\ersima. Misliću na tebe svaki put kad ugledam stolicu za ljuljanje. Volim te. Počivaj u miru."

Emotivnu objavu podelio je i glumac Dejvid Borijanaz, poznat po liku Ejndžela. "Postoje ljudi s kojima radite, a postoje i ljudi s kojima delite vreme. Nik je bio ovo drugo. Neki trenuci ostaju mali na papiru. Smeh između snimanja, pogled koji govori da smo uspeli, tiho razumevanje da smo tu jedan za drugog i da radimo zajedno. Ali to su stvari koje traju. Nosio je nešto stvarno. Ne savršeno, ne uglađeno – stvarno. A u ovom poslu to vredi više od većine stvari. Ne možemo uvek birati koliko će neko ostati u našoj priči, samo da su bili tu. A on je bio... Počivaj u miru, brate. Neki ljudi ostave trag, a da to pokušavaju", poručio je glumac.

Brendon je u seriji "Bafi" glumio između 1997. i 2003. godine, a za svoju ulogu je zaradio tri nominacije za nagradu Emi. Osim u kultnoj seriji, od 2007. do 2014. glumio je Kevina Linča u kriminalističkoj seriji "Zločinački umovi".

