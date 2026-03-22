Odlazak čuvenog glumca, teksaškog renždera, majstora borilačkih veština i ikone pop kulture, Čaka Norisa, šokirao je i američkog predsednika Donalda Trampa. Nakon što se u petak poavio ispred Bele kuće u Vašingtonu, novinari su mu preneli tužnu vest.

Zvezda filma "Voker, teksaški rendžer", Čak Noris (86), umro je 20. marta, samo dan nakon vesti da je hitno hospitalizovan na Havajima. Sve se dešavalo veoma brzo, a TMZ navodi da je čuveni glumac viđen kako trenira da bi se ubrzo nakon toga saznalo da je u bolnici.

"Stvarno?", upitao je novinare Donald Tramp kada je od njih saznao da je preminuo Čak Noris. Zatim je vidno šokiran nastavio:

"Bio je sjajan tip. Vau. Bio je sjajan tip. Bio je stvarno dobar, žilav čovek. Niste želeli da se borite sa njim. Bio je velika podrška. To je šteta. Porodici najveće poštovanje. Bio je sjajan čovek", rekao je.

Mnogi su reagovali slično kada su saznali tužnu vest. Čak Noris je prerastao u globalni fenomen čija je suština bila njegova nesvakidašnja snaga i nesalomiv duh. Obožavanje njegovg lika i dela preraslo je u kult o neuništivom čoveku, koji traje i nakon njegove smrti pa kako su ga veličali dok je bio živ, tako i sada poručuju: "Čak Noris nije umro, samo je rešio da ode". "Ni smrt mu ne može ništa", ističu njegovi fanovi, a legendarni majstor borilačkih veština voleo je dosetke na svoj račun pa se i sam šalio o tome.

Čak Noris podržavao je Republikance, pa samim tim i Donalda Trampa. Tokom cele svoje karijere iznosio je političke stavove.

Pružio je podršku Trampu javno tokom njegove prve predsedničke kampanje, 2016. godine. U članku na desničarskom sajtu WND.com napisao da će tadašnja demokratska predsednička kandidatkinja Hilari Klinton biti izabrana "ako se nevoljni republikanci i drugi građani koji vole slobodu ne okupe iza republikanskog kandidata Donalda Trampa“, prenosi Blic žena.

Tokom izbora 2008. zamolio je birače da podrže tadašnjeg guvernera Arkanzasa Majka Hakabija. Pojavio se sa bivšim predsednikom Džordžom H.V. Bušom 1992. na događaju u školi u Hjustonu, kako bi podržao kampanju protiv droge, pa je tadašnjem prvom čoveku Amerike dodelio „počasni crni pojas“.

