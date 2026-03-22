Čuveni glumac i majstor borilačkih veština Čak Noriskoji je umro 20. marta u 8. godini, doživeo je pravu dramu, u julu 2017. kada su ga u jednom danu zadesila dva srčana udara. Boravio je sa porodicom u Las Vegasu pa se srušio dok se tuširao.

U to vreme 77-godišnji Čak Noris, pretrpeo je dva infarkta i izdržao jurnjavu od 400 kilometara kolima hitne pomoći i helikopterom.

Čak Noris bio je američki glumac, majstor borilačkih veština i jedna od najvećih akcionih ikona Holivuda.

- To bi lako ubilo većinu muškaraca upola mlađih od njega, ali Čak je još uvek na vrhuncu fizičke spremnosti - rekao je tada izvor za RadarOnline.

Čak Noris se pre tog nemilog događaja pojavio na Svetskom prvenstvu United Fighting Arts Federation u Las Vegasu 16. jula.

Posle tog sportskog takmičenja glumac se sa suprugom Đinom O'Keli i ostalim članovima porodice uputio kući u u Česteru u Kaliforniji. Zaustavili su se u hotelu i kazinu Tonopah Station u udaljenom delu Nevade.

Na poslednjim fotografijama slavnog glumca Čaka Norisa koje su objavljene nedavno vidi se glumac sa sedom kosom i bradom

- Njegova supruga prijavila ih je u hotelu oko pola dva iza ponoći. Bio je neko vreme na spratu u kazinu, a zatim je otišao u svoju sobu - dodao je insajder.

Oko 5 i 30 h ujutru, Noris je osetio bolove u grudima dok se tuširao i srušio se.

Dok su šokirani gosti hotela posmatrali, hitne službe su bolesnog glumca na nosilima sprovele kroz kazino pa su ga smestile u kola hitne pomoći koja su čekala ispred objekta.

Srbi dali čitulje Čaku Norisu

Na putu do bolnice srce je prestalo da mu kuca.Reanimirali su ga, a glumčeva supruga je sve vreme bila uz njega. Čak Noris je doživeo još jedan srčani udar kada su stigli u bolnicu. Još jednom su ga reanimacijom vratili u život.

- Bilo je napeto. Rečeno mi je da je njegovoj supruzi dopušteno da bude uz njega u helikoteru. Sve se dogodilo tako brzo, umro je dva puta za 47 minuta. Toliko toga se izdešavalo da je i teško odrediti vreme. Svi su gledali otkucaje srca na monitoru, a ne u sat.

Čak Noris

Čak Noris se tada brzo oporavio i pušten je iz bolnice u roku od nekoliko dana. Nastavio je sa treninzima, a ova priča daje veliki uvid u njegovo zdravstveno stanje, koje se naglo pogoršalo pre nekoliko dana dok je boravio na Havajima. Samo dan nakon vesti da je hitno hospitalizovan, čuveni glumac je preminuo.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Ne propustitePop kultura"Stvarno?!" Donald Tramp od novinara saznao da je umro Čak Noris: Njegova reakcija obišla svet (VIDEO)
Reakcija Donalda Trampa na vest o smrti Čaka Norisa
Pop kultura"Bio si najbolji tata, volećemo te zauvek" Deca Čaka Norisa se potresnim rečima oprostila od oca "Ponosan sam što sam tvoj sin..."
Čak Noris sa porodicom
Pop kulturaOvo je uloga zbog koje je Čak Noris postao ikona
Čak Noris portret
Pop kultura"I u ovom trenutku budi car i sahrani samog sebe" Srbi dali čitulje legendarnom Čaku Norisu, zvezdi akcionih filmova uputili ove reči
Čak Noris

Video: Hladno vreme je još opasnije po vas od vrućina

Hladno vreme je još gore po vas od vrućina! Kardiolog upozorava: Infarkt nije najopasnija posledica, već iznenadna smrt! Izvor: Kurir televizija