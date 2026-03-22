Čuveni glumac i majstor borilačkih veština Čak Noriskoji je umro 20. marta u 8. godini, doživeo je pravu dramu, u julu 2017. kada su ga u jednom danu zadesila dva srčana udara. Boravio je sa porodicom u Las Vegasu pa se srušio dok se tuširao.

U to vreme 77-godišnji Čak Noris, pretrpeo je dva infarkta i izdržao jurnjavu od 400 kilometara kolima hitne pomoći i helikopterom.

Čak Noris bio je američki glumac, majstor borilačkih veština i jedna od najvećih akcionih ikona Holivuda.

- To bi lako ubilo većinu muškaraca upola mlađih od njega, ali Čak je još uvek na vrhuncu fizičke spremnosti - rekao je tada izvor za RadarOnline.

Čak Noris se pre tog nemilog događaja pojavio na Svetskom prvenstvu United Fighting Arts Federation u Las Vegasu 16. jula.

Posle tog sportskog takmičenja glumac se sa suprugom Đinom O'Keli i ostalim članovima porodice uputio kući u u Česteru u Kaliforniji. Zaustavili su se u hotelu i kazinu Tonopah Station u udaljenom delu Nevade.

- Njegova supruga prijavila ih je u hotelu oko pola dva iza ponoći. Bio je neko vreme na spratu u kazinu, a zatim je otišao u svoju sobu - dodao je insajder.

Oko 5 i 30 h ujutru, Noris je osetio bolove u grudima dok se tuširao i srušio se.

Dok su šokirani gosti hotela posmatrali, hitne službe su bolesnog glumca na nosilima sprovele kroz kazino pa su ga smestile u kola hitne pomoći koja su čekala ispred objekta.

Na putu do bolnice srce je prestalo da mu kuca.Reanimirali su ga, a glumčeva supruga je sve vreme bila uz njega. Čak Noris je doživeo još jedan srčani udar kada su stigli u bolnicu. Još jednom su ga reanimacijom vratili u život.

- Bilo je napeto. Rečeno mi je da je njegovoj supruzi dopušteno da bude uz njega u helikoteru. Sve se dogodilo tako brzo, umro je dva puta za 47 minuta. Toliko toga se izdešavalo da je i teško odrediti vreme. Svi su gledali otkucaje srca na monitoru, a ne u sat.

Čak Noris se tada brzo oporavio i pušten je iz bolnice u roku od nekoliko dana. Nastavio je sa treninzima, a ova priča daje veliki uvid u njegovo zdravstveno stanje, koje se naglo pogoršalo pre nekoliko dana dok je boravio na Havajima. Samo dan nakon vesti da je hitno hospitalizovan, čuveni glumac je preminuo.

