Džastin Biber i njegov nekadašnji mentor Ašer žestoko su se posvađali na proslavi nakon dodele Oskara koju su organizovali Džej-Zi i Bijonse u Los Anđelesu, a Daily Mail je sada otkrio razlog sukoba.

Ašer se godinama osećao potisnutim i potcenjenim od strane svog bivšeg štićenika. Međutim, Džastin se, prema izjavama svedoka, udaljio od bivšeg mentora iz dobrog razloga. "Jednostavno ga nije zaštitio", tvrde izvori. Njihova tiha svađa, koja se godinama odigravala izvan javnosti, kulminirala je nakon dodele Oskara.

"Na dodeli Oskara sve je doseglo vrhunac. Ašer smatra da je Džastinovo ponašanje u poslednje vreme, a posebno te večeri, bilo neprimereno", rekao je jedan izvor, dok je drugi negirao da je Džastin pokazao nepoštovanje na bilo koji način. "Džastin je bio na zabavi s prijateljima i svojom suprugom Hejli Biber, zabavljao se. Ono što Ašer smatra nepoštovanjem možda je samo njegov osećaj krivice ili stida", rekao je izvor.

Ranije ove nedelje javnost je šokirala vest o "žestokoj svađi" nekadašnjih kolega i prijatelja. Izvori iz Biberovih krugova rekli su da je Ašer navodno prišao pevaču s "energijom i besom", ali istakli su da sukob nije prerastao i u fizički. Prethodno su izvori rekli da je jedini razlog zašto nije došlo do fizičkog sukoba bio "iz poštovanja" prema domaćinima.

"Ašer se suzdržavao. Iz poštovanja prema Džej-Ziju i Bijonse odlučio je da ne eskalira situaciju dalje, ali neki smatraju da je bio spreman da se potuče", rekli su insajderi.

Kada je Ašer sreo Bibera na žurki, navodno se osećao "odbačenim na isti način kao što se oseća već neko vreme".

"Iz njegove perspektive, postoji određeni nivo odanosti i zahvalnosti koja nije uzvraćena, a udaljenost među njima delovala je kao odbacivanje i nepoštovanje. Ašer, koji je imao ključnu ulogu u Džastinovim počecima, smatra da je istorija važna", istakao je jedan izvor.

Međutim, oni bliski Biberu tvrde da postoji dobar razlog zašto pevač svog bivšeg mentora drži na distanci. "Oseća se iskorišćeno i ima određeni prezir prema svom prošlom menadžmentu. Oduvek je postojala napetost nakon što se Džastin proslavio. Ašer je bio tu od početka, otkako je Džastin bio dite", naveo je jedan od izvora, referišući se i na Biberov odnos sa Skuterom Braunom. Izvor je dodao da je "zbunjujuće" što Ašer navodno ne zna da je u njihovom odnosu postojao problem.

Džastin Biber je postao popularan 2007. godine, kada je imao samo 12 godina. Tada je objavljivao videe na Jutjubu, u kojima je pevao razne pesme. Ubrzo ga je otkrio Braun, pa je Biber potpisao ugovor s "Raymond Braun Media Group", zajedničkom kompanijom Skutera i Ašera. Upravo je Ašer bio zaslužan za Džastinovo lansiranje među zvezde.

Kada je Džastin hteo da svoju karijeru podigne na viši nivo, Ašer ga je odveo na sastanak s L. A. Ridom kako bi potpisao veći distribucijski ugovor s "Island Def Jamom".

Preko Ašera je Biber upoznao i Šona Didija Kombsa i razvio prijateljstvo koje se smatra vrlo kontroverznim, s obzirom na optužbe protiv muzičkog mogula i presudu kojom je osuđen na četiri godine zatvora zbog zločina povezanih s prostitucijom. Usred istrage protiv Didija u javnost je isplivao video mogula i tada 15-godišnjeg Bibera u kom je Didi tvrdio da su zajedno proveli 48 sati, te rekao: "Ne možemo da govorimo o tome šta smo radili." Zbog navedenog videa pojavila su se mnoga nagađanja, na koja je Biber odgovorio putem svog predstavnika. Negirao je da ga je Didi ikada zlostavljao.

Biber nikada nije javno prozvao nijednog muzičkog direktora zbog nedoličnog ponašanja, ali je otvoreno govorio o problemima s mentalnim zdravljem zbog toksičnosti slave. Uprkos izazovima, on i Ašer bili su u dobrim odnosima pre nekoliko godina. Biber je 2020. godine objavio njihovu zajedničku fotografiju i napisao: "Volim te, brate", a poslednji put su zajedno snimljeni 2022. godine.

Godinu dana kasnije Ašer je dobio ponudu da nastupi na poluvremenu Superboula 2024. godine, a tada se navodno njegov odnos s Biberom pogoršao. Izvori su prethodno rekli da je Ašer očajnički pokušavao da nagovori Bibera da mu se pridruži na sceni, ali Džastin je to odbio. Ašerer je govorio kako razume njegovu odluku, ali izvori tvrde da ga je ona pogodila više nego što je hteo da prizna.

"Veče Oskara bilo je prvi put da su bili u istoj prostoriji nakon dugo vremena, a napetost je rasla otkako je Džastin odbio Ašerovu pozivnicu da mu se pridruži na Superboulu pre nekoliko godina", rekao je izvor.

U isto vreme kada je Biber odbio Ašerovu pozivnicu, prekinuo je i saradnju s Braunom. Rastao se s njegovom menadžerskom kompanijom, navodno zbog finansijskih neslaganja u vezi s Biberovom otkazanom turnejom. Biber i Braun su prošle godine postigli nagodbu oko tih neslaganja.

Ašer je ostao blizak s Braunom, a izvori kažu da je to još jedan od razloga zašto se Džastin udaljio od njega.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

