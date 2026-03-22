Kim Kardašijan i Luis Hamilton ponovo su viđeni zajedno, ovog puta u Tokiju čime su dodatno podgrejali glasine da među njima postoji nešto više od prijateljstva.

Slavni par snimljen je tokom opuštene šetnje ulicama Tokija, gde su delovali prisno i raspoloženo. Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako Hamilton maše fanovima, dok prolaznici iznenađeno reaguju na njihov zajednički izlazak.

Ovo nije prvi put da su zajedno viđeni, prethodno su primećeni i na Super Bolu prošlog meseca u Kaliforniji, što je tada pokrenulo prve spekulacije o mogućoj vezi.

Luksuzni hotel i „tajna romansa“

Priče o njihovom odnosu dodatno su se rasplamsale nakon što su krajem januara zajedno viđeni kako dolaze u luksuzni hotel Estelle Manor. Od tada, izvori tvrde da se njihova navodna romansa razvija daleko od očiju javnosti.

Ipak, nijedno od njih dvoje nije zvanično potvrdilo vezu. Hamilton je čak kratko odgovorio na pitanje novinara, poručivši da svoj privatni život ne želi da komentariše.

Lusi Hamilton i Kim Kardašijan na Superbolu

Obaveze ih razdvojile

Dok je Hamilton bio fokusiran na trke nakon trećeg mesta na Velikoj nagradi Kine sprema se za nastavak sezone Kim je prisustvovala dodeli Oskara u Los Anđelesu.

Zanimljivo je da je Hamilton bio uključen u film F1 sa Brad Pitom i Damson Idris, koji je osvojio Oskara za najbolji zvuk ali zbog obaveza u Formuli 1 nije mogao da prisustvuje ceremoniji.

Nova holivudska romansa?

Iako sve za sada ostaje na nivou glasina, učestali zajednički izlasci i sve prisniji trenuci u javnosti navode mnoge da veruju kako je na pomolu nova veza između jedne od najpoznatijih žena sveta i sedmostrukog šampiona Formule 1.