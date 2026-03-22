Slavni kreator Đani Versaće ubijen je 1997. godine a ovaj zločin decenijama kasnije i dalje je misterija. Upucan je ujutru na vratima svoje vile, a kao egzekutor proglašen je Endru Kunanen. Mnoge stvari koje su se dešavale tog dana bile su sumnjive i neobičene.

Ubistvo Đanija Versaćea, čuvenog italijanskog modnog dizajnera, dogodilo se 15. jula 1997. godine, kada ga je Endru Kunanen dva puta upucao ispred njegove kuće u Majamiju, Casa Casuarina. Versaće, slavljen kao „kralj visoke mode“, bio je na vrhuncu karijere, dok je Kunanen bio begunac sa problematičnom prošlošću, tražen zbog više ubistava.

Šokantna priroda Versaćeove smrti dovela je do intenzivnog medijskog izveštavanja, pri čemu su mnogi ovaj incident upoređivali sa atentatom na moćnu državnu figuru. Spekulacije su okruživale okolnosti njihove povezanosti, dok su Versaćeovi prijatelji i porodica poricali bilo kakvo prethodno poznanstvo.

Kunanen se ubio tokom bekstva

Nakon ubistva usledila je potera širom zemlje za Kunanenom, koji je na kraju oduzeo sebi život 23. jula nakon što je izbegao hapšenje. Versaćeova smrt podstakla je glasine o potencijalnim vezama sa organizovanim kriminalom, njegovom zdravlju i budućnosti njegove modne imperije. Njegov odlazak imao je dubok uticaj na modnu industriju, a počasti su isticale kako njegov inovativni dizajn, tako i energičnu ličnost kojom je očarao mnoge.

Njegov krvavi niz činila su sledeća ubistva:

Endru Kunanen 1997. ubio je pripadnika mornarice pa bivšeg ljubavnika kome je pucao u glavu, usmrtio je zatim tajkuna Lija Miglina i na kraju radnika na groblju u Čikagu, pre ubistva Đanija Versaćea.

Uvek je za sobom ostavljao tragove. Sa stepenica ispred vile kultnog dizajnera pobegao je istog momenta. Osam dana nakon zloičina, počinio je samoubistvo. Bilo je glasina da je Kunanan upoznao Versaćea početkom devedesetih u noćnom klubu u San Francisku. FBI je potvrdio da je to jedna od opcpija, ali priroda njihovog odnosa nije razjašnjenja.

Ko je bio Endru Kunanen?

Nekoliko sati nakon što je Versaće ubijen, vlasti su identifikovale Endrua Kunanena kao glavnog osumnjičenog. Ovaj 27-godišnjak se već nalazio na FBI listi deset najtraženijih begunaca, osumnjičen za ubistva još četiri osobe u Minesoti, Ilinoisu i Nju Džerziju.

FBI je Kunanena opisao kao izuzetno inteligentnog i opasnog čoveka koji je žudeo za luksuznim životom. Rođen u Kaliforniji, govorio je dva jezika i napustio je fakultet, a svoj stil života finansirao je zahvaljujući vezama sa starijim, imućnijim gej muškarcima, pokazale su federalne istrage. FBI veruje da je Kunanen, pored povremenih poslova, radio i kao prostitutka.

Zašto je Endru Kunanen ubio Đanija Versaćea?

Čak i decenijama nakon ubistva, Kunanenov motiv i dalje ostaje nejasan. Prema pisanju magazina People, Kunanen i Versaće se nisu poznavali, mada su se možda nakratko sreli pre samog ubistva.

Glavne teorije istražitelja uključuju sledeće:

Ciljanje gej populacije: Federalni istražitelji verovali su da je Kunanen namerno birao gej muškarce kao žrtve (Versaće je bio u dugogodišnjoj vezi sa Antoniom Damikom).

Osveta: Dosijei pokazuju da je FBI sumnjao da se Kunanen možda svetio bivšim ljubavnicima ili klijentima za koje je verovao da su ga zarazili HIV-om.

Zanimljivo je da su autopsijom kasnije utvrdili da Kunanen zapravo nije bio HIV pozitivan, što dodatno produbljuje misteriju njegovog rastrojstva.

Svedočenje Meriše Čolaković

Mersiha Čolaković opisala je u intervjuu na 14 strana "intimni trenutak pre užasa" na stepenicama vile Casa Casuarina. Tog jutra, 15. jula 1997, Mersiha se vraćala nakon što je odvela ćerku u školu i šetala je avenijom Ocean Drive.

Mersiha je primetila 50-godišnjeg dizajnera kako se vraća iz kafića News Cafe gde je kupio časopise. Rekla je detektivu Dejlu Tvistu:

„Išao je ka meni. Prepoznala sam da je to Versaće, ali nisam bila sigurna jer je bio obučen veoma ležerno. Išao je malo brže nego inače. Sreli smo se na razdaljini od par metara. Odmerila sam ga od sandala do očiju. Kada je video da sam ga prepoznala, nasmešio mi se. I ja sam se nasmešila.“

Dok se Versaće kretao ka stepenicama svoje vile vredne 23 miliona funti, Mersiha je primetila drugu osobu Endrua Kunanena. Mislila je da je to neki obožavalac ili poznanik jer je ubrzao korak da bi stigao dizajnera.

"Okrenula sam se da pogledam Versaćea poslednji put. Taj tip ga je već stigao na stepenicama. U trenutku dok je Versaće pokušavao da stavi ključ u bravu kapije, napadač je ispružio ruku i uperio pištolj", pisao je Express.co.uk, a svedočenje Mesihe objavljeno je neposredno pre finala popularne serije The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

Prema njenim rečima, Versaće nije stigao ni da se okrene. Kunanen je ispalio dva hica, jedan za drugim, u razmaku od nekoliko sekundi.

Ko je Mersiha Čolaković?

U trenutku zločina na ulici se zatekla Mersiha Čolaković, tada poznata kao televizijska voditeljka sa iskustvom na TV Sarajevo i TV Beograd. U prvom trenutku, iz straha od odmazde italijanske mafije, svedočila je pod lažnim imenom. Tek kasnije, posle samoubistva Endrua Kunanana, izašla je u javnost sa pravim identitetom.