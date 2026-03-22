Pevačica Džesi Džej (37) hitno je prebačena u bolnicu nakon bizarne povrede u automobilu, zbog koje je strahovala da je „slomila vrat“. Incident se dogodio tokom njene turneje No Secrets u Kini, kada je snažno udarila glavom o krov vozila.

Pevačica je na Instagramu podelila snimak na kojem ulazi u crni automobil, uz komentar da joj „ne smeta da se stisne pozadi“, nakon čega sledi snimak iz bolnice sa MRI pregleda.

Stanje nakon povrede
Iako je situacija delovala dramatično, Džesi se oglasila iz bekstejdža pre jednog od nastupa:

 „Da, jednostavno ne mogu da pomerim glavu. Dobro sam, samo ću morati da popijem lekove protiv bolova i izguram ovo", poručila je pevačica pa dodala:

„Mislila sam da sam slomila vrat, ali nisam. Ipak, zaista sam jako povredila i vrat i leđa.“

Uprkos bolovima, snimci je prikazuju kako isprobava zlatni kombinezon, grli svog sina Skaja (Sky) i pruža vrhunski nastup na sceni, što je oduševilo fanove koji su joj uputili reči podrške.

Ne propustitePop kulturaPrekršila kraljevski protokol, ali nije mogla da se suzdrži: Džesi Džej zagrlila Kejt, a razlog je srceparajući
Džesi Džej, Kejt Midlton
Pop kulturaDve godine su bili zajedno, sad mu poručuje: "Karma će te stići": Džesi Džej prozvala poznatog glumca u novoj pesmi!
profimedia-0998775160.jpg
Pop kultura"Pomislila sam da ću umreti" Slavna pevačica otkrila kako je saznala da ima rak dojke "Plakala sam, bolest mi je oduzela vreme sa sinom"
Džesi Džej
Pop kulturaDžesi Džej otkriva sa čime se suočava nakon operacije raka dojke: Pevačica prolazi kroz težak period
Džesi Džej

OVO JE NJEN TAJNI SASTOJAK! Pevačica Biljana Jevtić pred kamerama Kurira pokazala kako sprema ajvar - Otkrila da li će početi da prodaje svoje umeće Izvor: Kurir televizija