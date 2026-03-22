Na vrhuncu slave grupe "The Pussycat Dolls", činilo se da Nikol Šerzinger ima sve lepotu, novac i uspeh, sa oko 55 miliona prodatih ploča širom sveta. Međutim, iza sjaja i glamura globalne pop zvezde, 47-godišnja pevačica živela je u mnogo mračnijoj stvarnosti nego što je iko mogao da pretpostavi.

Dok su hitovi poput „Don’t Cha“ i „Buttons“ dominirali top-listama, pritisak da se održi savršenstvo uzimao je težak danak. Nikol je nedavno otvoreno govorila o iscrpljujućim rutinama: od treninga u teretani koji su trajali i po osam sati, pa sve do padanja u nesvest na podu kupatila.

Borba sa demonima i narušeno zdravlje

Iako su njeni problemi sa poremećajem ishrane i telesnom dismorfijom počeli i pre benda, intenzivan fokus na fizički izgled u grupi samo je pogoršao stvari.

„To mi je ukralo radost u onome što sam radila, jer sam živela u veoma mračnom svetu. Ili sam radila, ili sam mučila samu sebe“, izjavila je Nikol.

Menadžeri su je pronalazili onesvešćenu na podu u Malti i na jugu Francuske. Zbog bulimije je počela da gubi glas, a lekari su je upozorili da joj kiselina ozbiljno oštećuje glasne žice, piše The Sun.

„Recept za katastrofu bio je rad do iznemoglosti, bez trunke sna u rasporedu“, poverila se pevačica, ističući da tadašnja industrija nije bila „osvešćena“ kao današnja.

Decenija borbe za dokazivanje

Nakon raspada grupe 2010. godine, Nikol se osećala kao da je na „crnoj listi“ industrije. Iako je bila sudija u emisijama poput The X Factor i The Masked Singer, borila se da je shvate ozbiljno kao svestranu umetnicu.

„Stavili su me u kutiju. Deset godina nakon Dolls-a, želela sam da se vratim mjuziklu, ali niko nije hteo ni da me čuje na audicijama. Mislili su da je to gubljenje vremena.“

Preokret se dogodio sa ulogom Norme Dezmond u mjuziklu Sunset Boulevard, za koju je dobila nagradu Toni. Ta uloga joj je pomogla da se poveže sa osećajem odbačenosti koji žene u industriji doživljavaju kada pređu određene godine.

Veliki povratak

Sva ta negativna iskustva iz prošlosti razlog su zašto je Nikol godinama bila otvorena za ideju ponovnog okupljanja. „Ranije nisam stigla da uživam u tome“, kaže ona.

Novi trio: Nikol Šerzinger, Ešli Roberts (44) i Kimberli Vajat (44) zvanično su potvrdile povratak. Turneja PCD Forever kreće 5. juna iz Kalifornije, nakon čega slede nastupi u Velikoj Britaniji i Irskoj u septembru. Objavile su i potpuno novi singl pod nazivom „Club Song“, što je njihova prva zajednička traka nakon šest godina.

Za Nikol, ovo dugo očekivano okupljanje nije jurnjava za savršenstvom već prilika da konačno uživa u uspehu koji joj je prvi put izmakao zbog unutrašnjih borbi.