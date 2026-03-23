Marko Vuletić iz Hrvatske i njegov partner iz Srbije, Bogoljub, venčali su se u Zagrebu pre godinu dana. Hrvatski Jutjuber i digitalni kreator oglasio se juče na Instagramu.

"Godina dana otkako sam se papirima vezao za najbolju osobu svog života. Mir koji imam uz svog Bogija ne znam rečima da opišem. Hvala ti na mogućnosti da živim punim plućima", napisao je Marko Vuletić (26), koji je pre godinu dana sa Bogoljubom (38) sklopio životno partnerstvo u Zagrebu.

Marko je objavio i niz zajedničkih fotografija, među kojima su i one na kojima se vide kako nose prstenje Cartier.

Vuletić je prošle godine u videu "Život u partnerstvu" predstavio svog partnera. Spojio ih je posao.

"U tom momentu ja sam stvarno dugo bio sam i totalno sam bio za to da se ponudim, i Bogoljubu sam se nudio istog trena kada smo se upoznali, u smislu: "Hoćeš da te ja odbacim do tog sastanka na koji moraš da ideš?". Ovaj ne ferma dva i po posto. Ništa", ispričao je Marko.

Tokom prvog razgovora pričali su i u putovanjima pa su shvatili da imaju brojna zajednička putovanja. Zapratili su jedno drugog na Instagramu i veza je brzo dovela do braka.

"Razlog zašto smo Bogi i ja počeli da snimamo ovaj podkast je taj glavni deo epizode ​​gde bismo on i ja želeli da na najljubazniji, najcivilizovaniji način približimo šta je život gej osobe i kroz šta ona mora da prođe tokom celog života, a da ljudi na to ne gledaju kao: "Ovde nameću nešto". Voleo bih da ovo zaista poslušate kao i svako drugo životno iskustvo kako biste možda pokušali da razumete zašto neko mora da dođe i kaže: "Ja sam gej", poručio je Marko.

Tajland je bila destinacija koju su prvu zajednički posetili. Vuletić je izričit kada je u pitanju tema otvorenog braka ili veze.

"Brak ili veza, kako god. Moram priznati da mi je taj koncept stran i nekako ne razumem poentu. Ako je samo zbog seksa da želiš treću osobu, šta je loše s osobom s kojom si? Da li je išta loše ili je samo bitan intiman odnos i ta sloboda? Ako je sloboda toliko bitna, zašto si onda u odnosu s drugom osobom? Da li emocije koje deliš s partnerom ili partnerkom ne možeš da podeliš sa najboljim prijateljima, pa onda da imaš seks sa koliko god ljudi želiš? Ne znam, to su sve pitanja koja mi se vrte po glavi. Ja nužno nisam za to, ali kako odrastam, vidim da postoji toliko različitih seksualnih poriva da sebi ne dopuštam nikakvo gađenje, nego jednostavno prihvatam da ljudi nemaju iste preference kao ja".

