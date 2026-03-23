Kanadska glumica Keri-En Fleming, koju publika pamti po ulogama u ostvarenjima poput „iZombie“ i „Supernatural“, preminula je u 51. godini.

Vest o njenoj smrti potvrdili su njeni saradnici i predstavnici, a kako je navedeno, glumica je preminula 26. februara u Kanadi usled komplikacija izazvanih karcinomom dojke.

Preminula okružena najbližima

Predstavnik glumice izjavio je za magazin People da je Keri-En Fleming preminula mirno, u prisustvu svojih najbližih.

„Preminula je spokojno, okružena voljenima. Bila je velika privilegija poznavati Keri. Bila je predivna duša, inspirativna i iznad svega ljubazna. Mnogo će nedostajati“, rekao je njen predstavnik.

Foto: Printscreen/Youtube

Iza sebe je ostavila ćerku Madalin Rouz.

Džim Biver otkrio uzrok smrti

Glumac Džim Biver, koji je sa njom igrao u seriji „Supernatural“, rekao je za Variety da je glumica preminula zbog komplikacija nastalih usled raka dojke.

Prošlog meseca se od nje oprostio i emotivnom objavom na Fejsbuku, podsetivši na njihov prvi susret i neobičnu slučajnost koja ih je zbližila.

„Bila je prepuna životne energije i dobre volje, neverovatno srdačna, sa zanosnim smehom i neodoljivom ličnošću koja kao da nikada nije imala prekidač za gašenje“, napisao je Biver.

Priseteći se upoznavanja na setu, dodao je:

„U holivudskom žargonu, mi smo se ‘slatko upoznali’. Dok smo sedeli na setu pre prve scene, upoznavali se i razbijali led kao što glumci rade kada prvi put igraju zajedno, pomenula je ime Madalin Rouz. Zbunio sam se, jer se tako zove i moja ćerka, a nije bilo razloga da Keri to zna. Oprezno sam pitao: ‘Ko je Madalin Rouz?’ Ona je rekla: ‘Oh, to je moja ćerka.’ Ja sam uzvratio: ‘Čekaj. To je MOJA ćerka.’“

Kanadska glumica Keri-En Fleming, poznata po ulogama u serijama „iZombie" i „Supernatural"

Publika je najviše pamti po horor i fantastičnim naslovima

Iako je bila najpoznatija po ulogama u horor ostvarenjima, Keri-En Fleming tokom karijere pojavljivala se i u filmovima drugih žanrova.

Glumila je i u romantičnoj komediji „Good Luck Chuck“, kao i u fantastično-akcionom filmu „In the Name of the King“. Tokom karijere delila je kadar sa poznatim imenima kao što su Džesika Alba, Džejson Statam, Rej Liota i Dejn Kuk.

