Glumac i dramaturg Žuka de Olivejra, srpskoj publici poznat po ulozi doktora Albijerija u brazilsko-markanskoj seriji "Zabranjena ljubav" (O Clone) preminuo je u subotu 21. marta u ranim jutarnjim satima, u Sao Paulu. Žuka je imao 91 godinu i bio je smešten na kardiološkom odeljenju intenzivne nege u bolnici. Hospitalizovan je u petak, 13. marta, samo nekoliko dana pre nego što je napunio 91 godinu.

Uzrok smrti bila je upala pluća povezana sa srčanim oboljenjem. Iza sebe je ostavio suprugu, muzičarku Mariju Luizu de Faro Santos, kao i ćerku Izabelu Faro de Olivejru. Komemoracija za glumca biće održana u subotu.

Žuka de Olivejra kao doktor Albijeri u seriji Zabranjena ljubav

Žuka je glumio u više od 30 telenovela i mini-serija. Takođe je igrao u više od deset dugometražnih filmova i 60 pozorišnih predstava, uključujući i one koje je sam pisao. Pre nego što se posvetio glumi, Žuka je studirao pravo na Univerzitetu u Sao Paulu i radio u banci. Međutim, nije završio studije i napustio je posao kako bi se posvetio školovanju na Školi dramskih umetnosti.

Među prvima se od glumca oprostio njegov kolega Murilo Benisio iz serije "Zabranjena ljubav", koji je glumio blizance Lukasa i Đoga, kao i klona Lea. Murilo je na svom Instagram profilu postavio zajedničku scenu iz čuvene serije i napisao: "Sva moja zahvalnost našem večnom Albijeriju, dragom i nezaboravnom Žuki de Olivejri. Moje saučešće svim prijateljima i porodici."

Vera Fišer, koja je glumila Ivet u seriji "Zabranjena ljubav", takođe se oglasila na Instagramu:

"Sa tugom sam primila vest o odlasku dragog Žuke de Olivejre. Imala sam radost da delim scenu sa tim velikim glumcem u 'O Clone' i takođe u 'Desejo'. Žuka je bio jedan od onih retkih umetnika: talentovan, elegantan na sceni i velikodušan prema kolegama. Ostaje njegova ogromna zaostavština u brazilskoj dramaturgiji i sećanje na čoveka pozorišta i televizije koji je duboko poštovao našu profesiju. Moja podrška i saučešće porodici, prijateljima i svima koji su se divili njegovom radu.

Žuka de Olivejra rođen je 16. marta 1935. godine u gradu Sao Roke, udaljenom 70 km od Sao Paula. Kršten kao Žoze de Oliveira Santos, napustio je rodni grad – na ponos oca Antonija de Olivejre Santosa i majke Žozefine - kako bi upisao Pravni fakultet Univerziteta u Sao Paulu, u centru grada.

Međutim, ubrzo se nije pronašao u tom okruženju. Studirao je do treće godine, istovremeno radeći u banci, ali je nakon testa profesionalne orijentacije odlučio da se posveti dramaturgiji.

Vera Fišer kao Ivet u seriji "Zabranjena ljubav"

Napustio je pravo 1958. godine, sa 22 godine, i upisao Školu dramskih umetnosti u Sao Paulu. Tamo je upoznao kolege svoje generacije, među kojima su bili Glorija Menezes i Arasi Balabanijan. U narednim godinama postao je cenjen pozorišni glumac odigravši više predstava.

Tokom 1960-ih, Teatro de Arena postaje simbol političkog otpora i borbe protiv cenzure. Žuka, koji je bio levičarskih uverenja, nakon vojnog udara 1964. godine odlazi u kratko izgnanstvo u Boliviju zajedno sa Guarnijerijem.

Murilo Benisio kao Lukas, Đogo i Leo u seriji "Zabranjena ljubav"

U intervjuima je često govorio da je bio staljinista, da se protivio vojnom režimu i da je više puta bio hapšen, ali se kasnije distancirao od tih ideja.

Klikom na link pogledajte kako glavni glumci serije "Zabranjena ljubav" izgledaju danas.

Po povratku iz Bolivije, započinje televizijsku karijeru 1964. godine. Njegov prvi veliki uspeh bio je naslovni lik u seriji "Nino, o Italianinho" (1969–1970).

Tokom karijere radio je na brojnim televizijskim projektima sa autorima poput Žaneti Kler, Valtera Džordža Dursta i Laura Cezara Muniza.

Na televiziji Globo počinje da radi 1973. godine, gde ostvaruje najpoznatije uloge, uključujući Žoaa Gibona u seriji "Saramandaia" (1976), kao i doktora Augusta Albijerija u seriji "O Clone" (Zabranjena ljubav) iz 2001. godine.

Žuka de Olivejra 2022. godine Foto: printscreen/youtube/The Noite com Danilo Gentili

Kasnije je igrao i u popularnim serijama poput "Avenida Brasil" (2012), "Flor do Caribe" (2013) i "O Outro Lado do Paraíso" (2017).

U bogatoj karijeri napisao je i brojne dramske tekstove, a na filmu se posebno istakao u ostvarenju "O Caso dos Irmãos Naves" (1967).

Pored umetničkog rada, Žuka je bio i predsednik Sindikata glumaca Sao Paula i izborio se za važna prava umetnika.

Do poslednjih godina života bio je aktivan, radeći i na farmi stoke.

Bonus video: Serija Sulejman Veličanstveni na Kurir televiziji