Slušaj vest

Glumac Aleksandar Radojičić ponovo je vlači pažnju javnosti svojim ljubavnim životom, ali sada je na društvenim mrežama podelio nežan snimak sa svojom ćerkom Ajom.

Na videu, koji je izazvao brojne reakcije, vidi se kako glumac nosi svoju ćerku kroz zgradu do stana, dok ga ona sve vreme čvrsto grli. Uz objavu je Radojičić poslao i kratku, ali upečatljivu poruku.

Foto: Printscreen/Instagram/radojicic_aleksandar

„Ne može da se kupi“, napisao je glumac uz emotikon srca.

Inače, mnoge je iznenadilo kako je mala Aja koja je sada prava tinejdžerka izrasla u devojku. Komentarisali su da je na fotografijama, koje je ona objavljivao do skoro, bila devojčica, a na ovom snimku prava devojka. Aja inače ima 14 godina.

U vezi s prelepom Turkinjom Zejnep Kirli

Foto: Printscreen/Instagram/radojicic_aleksandar

Kako se navodi na njenom Instagram profilu, Zejnep Kirli je turska reprezentativka u ritmičkoj gimnastici. Prema informacijama koje deli na mrežama, život joj je vezan za dve zemlje, Tursku i Srbiju.

Sudeći po objavama, Zejnep prati Aleksandra i na njegovim poslovnim putovanjima, pa je tako boravila i u Rusiji, gde glumac radi na razvoju svoje međunarodne karijere.

Pogledajte u galeriji fotografije ovog para:

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Radojičić objavio sliku sa devojkom Zejnep Foto: Printscreen/Instagram/radojicic_aleksandar

Ljubavni život Aleksandra Radojičića godinama intrigira javnost

Privatni život Aleksandra Radojičića i ranije je bio tema interesovanja javnosti. Na početku karijere bio je u vanbračnoj zajednici sa Jelenom Melezović, sa kojom ima ćerku Aju, za koju je više puta isticao da mu je centar sveta.

Iako je njihov odnos okončan burnim raskidom, bivši partneri su vremenom uspeli da izgrade korektan odnos. Danas je, prema navodima, Aleksandar velika podrška Jeleni, posebno nakon teškog životnog perioda kroz koji je prošla.

Veze sa poznatim partnerkama privlačile veliku pažnju

Posle raskida sa Jelenom Melezović, jedna od njegovih prvih veza koja je dospela u fokus javnosti bila je romansa sa manekenkom Cecom Živojinović. Međutim, ta ljubavna priča nije dugo trajala.

Aleksandar Radojičić, Ceca Živojinović Foto: Instagram

Kasnije se govorilo i da bi glumac mogao da stane pred oltar dok je bio u vezi sa manekenkom Dunjom Radičević. Ipak, i ta veza završena je posle nekoliko godina, bez veće medijske pompe.

Video: Aleksandar Radojičić o predstavi "Zaljubljeni Šekspir"