Princ Albert II od Monaka u braku je sa princezom Šarlin sa kojom ima blizance Žaka i Gabrijelu koji odrastaju pred očima javnosti. Njegovo dvoje vanbračne dece imalo je drugačije detinjstvo.

Njegova najstarija ćerka zove se Džezmin Grejs Grimaldi. Dobio ju je u vezi sa Tamarom Rotolo, devedesetih godina. Nekadašnja konobarica upoznala ga je na Azurnoj obali.

Albert II od Monaka priznao je ćerku kada je napunila 14 godina. Džezmin Grejs Grimaldi živi u Americi, bavi se glumom i pevanjem pa je nedavno objavila prvi singl, Cup of tea. U sklopu promocije te numere oglasila se za američki magazin People, a u tom razgovoru govorila je i o ocu.

Kako je rekla, Albert II od Monaka podržava je u njenoj karijeri. „Još od malena, majka mi je govorila odakle je moj otac i odakle ja dolazim. Za mene ništa od toga nikada nije bilo iznenađenje. Znala sam da je prilično jedinstveno, ali nisam baš razumela koliko je to veliko i kako će drugi ljudi to prihvatiti. Kad je vest izašla, imala sam 14 godina, što je vrlo ključno vreme i trenutak za svaku mladu odraslu osobu. Ne mislim da biste mogli da mi platite da se vratim u te godine", prisetila se.

Dodala je da su je svi tada poznavali kao Džezmin. Kada su detalji o njenom životu objavljeni, bilo joj je zanimljivo, ali je osetila i olakšanje jer je neko drugi umesto nje javno ispričao nepoznate detalje.

Bilo je i negativnih komentara, zvali su je "nezakonito dete", a ona je naučila da se izbori sa tim i usmeri se na svoju budućnost.

„Čak i pre nego što me otac priznao, šuškalo se i pojavljivali su se članci o tome da je moja mama bila vrlo otvorena o tome i da to nije skrivala. Znala sam da su o meni, ali nikada nisu postali glavni fokus mog života. Uvek sam osećala da je nepravedno stvarati narativ o nekome, a da to ne možeš da komentarišeš. Čak i o ljudima oko mene - poput moje majke koja je etiketirana na određene načine ili mog oca... Jednostavno sam iz toga naučila mnogo o otpornosti i snazi, nisam dopustila da na mene utiču ta mišljenja".

Istakla je: „Moj odnos sa ocem je stvarno dragocen i postaje sve bolji. Naš odnos je započeo jedinstveno, ali to je nešto što se vremenom razvijalo i raslo uz strpljenje i gracioznost, u privatnosti.

Ono što sam naučila o bilo kojem odnosu roditelj-dete, posebno kako odrastaš, jeste da se radi o međusobnom razumevanju nadublji, iskreniji način - kao razumevanju ljudskih bića sa svim našim slavnim manama i složenostima - radi sei o učenju, prihvatanju i ljubavi jedno prema drugome, kroz sve to".

Princ Albert II od Monaka ima i vanbračnog sina Aleksandera. Džesmin koja je dobila srednje ime po svojoj baki, živi u Kaliforniji. Često se pojavljuje na porodičnim događajima u Monaku i neguje dobre odnose sa polubratom Aleksanderom kao i sa mlađim blizancima, princom Žakom i princezom Gabrijelom.

Majka joj je odavno rekla ko joj je baka. Primetila je da je Džesmin talentovana za glumu pa joj je otkrila da je naslednica slavne Grejs Keli.

„Znala sam da je preminula i da nikada neću imati vezu sa njom, ali kroz njenu umetnost mogle smo se povezati. Počela sam da primećujem da ličim na nju, i po crtama lica i po manirima. To sam mogla da vidim kroz njen rad i njene intervjue, tako da mi je to bila lepa uteha", otkrila je u intervjuu za People.

