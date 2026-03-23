Holivudska glumica En Hatavej (43) izgleda zaista impresivno za svoje godine, a posle pojave na dodeli Oskara, mnogi su se zapitali da li je ipak za sve to zaslužna i poneka estetska operacija. Istina je da nije reč o operaciji, već samo jedan jednostavan trik koji je otkrio njen frizer.

Glumica iz filma "Bride Wars" pojavila se na pomenutom događaju u crnoj Valentino haljini spuštenih ramena, ukrašenoj ružičastim cvetovima i sa širokim crnim pojasom koji naglašava struk. Kombinaciju je upotpunila crnim somotnim opernim rukavicama, dijamantskim minđušama, dijamantskom ogrlicom i cipelama brenda Roger Vivier.

Ipak, najviše pažnje privuklo je njeno mladoliko lice.

- Ima veoma talentovanog hirurga - prokomentarisala je jedna osoba na društvenim mrežama.

U objavi na Instagramu, podeljenoj dan nakon Oskara, En Hatavej se osvrnula na ove glasine i otkrila trik iza svojih izraženih crta lica.

Naime, na društvenim mrežama je podeljen video na kojem se vide slavna glumica i njen frizer Orlando Pita prikazujući sve što je bilo potrebno da bi bila spremna za Oskar.

Dok je pravio elegantnu frizuru napola podignutu, napola spuštenu, frizer je oblikovao kratku pletenicu (dugu svega oko dva i po centimetra) od manjeg pramena kose blizu svake slepoočnice, zatim je učvrstio gumicom i obe povukao ka zadnjem delu njene glave.

- I izgledaš malo odmornije. To je trik - rekla je En Hatavej.

Dakle, ako se dvoumite da li da u potpunosti isprobate lepljive trake za lice, razmislite o ovoj originalnoj metodi koju preporučuje holivudska glumica.

