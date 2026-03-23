da li ga prepoznajete

Poznati glumac Branislav Lečić odlučio se na upečatljivu promenu imidža, pa je svojim novim izgledom iznenadio javnost. Kada se pojavio na malim ekranima, mnogi su ostali zatečeni, jer ga na prvi pogled gotovo nisu prepoznali.

Publika je Branislava Lečića godinama navikla da viđa u elegantnom izdanju, uredno obrijanog i prepoznatljivog po klasičnom stilu. Ovoga puta, međutim, pojavio se u emisiji "Dan na dan" na televiziji Prva u znatno opuštenijem izdanju, sa dugom sedom bradom i kačketom na glavi.

Branislav Lečić sa dugom sedom bradom i kačketom u novom, neprepoznatljivom izdanju

Nova pojava Branislava Lečića iznenadila javnost

Promena je bila toliko izražena da su mnogi tek nakon nekoliko trenutaka shvatili da je reč upravo o slavnom glumcu. Njegovo novo izdanje izazvalo je brojne komentare, posebno zbog toga što se razlikuje od slike na koju je javnost navikla.

Sa dugom bradom i ležernijim stilom, Lečić danas izgleda sasvim drugačije, pa nije teško pretpostaviti da ga ovih dana mnogi na ulici ne bi odmah prepoznali.

Podeljena mišljenja o glumčevom novom imidžu

Njegov izgled izazvao je različite reakcije. Dok su jedni komentarisali da se glumac u potpunosti udaljio od svog dosadašnjeg stila, drugi smatraju da mu ovakav imidž daje dodatni šarm i naglašava harizmu po kojoj je godinama prepoznatljiv.

Mnogi su ocenili da mu novo izdanje zapravo dobro stoji i da samo pojačava utisak urbane legende, kakvom ga deo publike već dugo doživljava.

Da li je promena zbog nove uloge

Za sada nije poznato da li je Branislav Lečić ovakvu promenu napravio zbog priprema za novu ulogu ili je jednostavno rešio da osveži svoj izgled i oproba se u drugačijem stilu.

U svakom slučaju, jedno je sigurno - nova pojava poznatog glumca nije prošla nezapaženo i već je postala tema komentara među publikom.

Video: Intervju Branislav Lečić u emisiji Lično na Kurir televizii