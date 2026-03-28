Kada je glumica Sara Pidžon, dobila zadatak da na ekranu oživi Kerolin Beset-Kenedi, bilo je jasno da će kosa igrati jednako važnu ulogu kao i kostim ili gluma. Jer, stil ove modne ikone nikada nije bio napadan, ali je bio nepogrešiv, a upravo je njena prepoznatljiva plava kosa činila srž tog „tiho luksuznog“ identiteta.

Ipak, ono što na prvi pogled deluje kao jednostavna, prirodna plava nijansa, u stvarnosti je jedna od najkompleksnijih transformacija koje možete zamisliti i jedna od najskupljih.

Tim koji je radio na seriji odlučio je da izbegne perike i da transformaciju izvede na prirodnoj kosi glumice. Na čelu tog procesa bio je frizer Beri Li Mou, uz koloristkinju Kari Hil. Njihov zadatak nije bio samo da „ofarba kosu u plavo“, već da rekreira specifičnu nijansu iz devedesetih - onu koja izgleda kao da nikada nije prošla kroz salon.

Problem? Sara Pidžon je na početku imala tamnu kosu, i to već farbanu. To znači da nije bilo dovoljno jedno posvetljivanje - već čitav niz pažljivo kontrolisanih procesa, kako bi se izbeglo oštećenje, ali i dobila željena dubina i mekoća boje.

Proces je započeo višesatnim radom u salonu koji je trajao ukupno više od 24 sata raspoređenih u dva dana. Tokom tog vremena kosa je prolazila kroz nekoliko faza posvetljivanja, toniranja i neutralizacije neželjenih podtonova. Nije bilo mesta improvizaciji - svaki korak morao je da bude precizno isplaniran.

Za razliku od modernih trendova koji često naginju ka hladnim, pepeljastim blond tonovima, nijansa Kerolin Beset-Kenedi bila je toplija, „puterasta“, ali nikada žuta. Upravo tu leži najveći izazov: postići balans između topline i elegancije, bez da kosa izgleda veštački ili previše stilizovano.

Koloristkinja Kari Hil radila je prema konkretnim fotografijama iz arhive, analizirajući kako svetlost pada na kosu, kako se boja menja u različitim uslovima i kako izgleda izrastak. Cilj nije bio savršenstvo u klasičnom smislu - već autentičnost.

Ali prava cena ove transformacije ne leži samo u tih prvih 48 sati.

Tokom snimanja, koje je trajalo mesecima, kosa je morala konstantno da se održava. U početku su korekcije rađene na svakih šest nedelja, ali kako se produkcija bližila kraju i kako je lik prelazio u „uglađeniju“ fazu života, tretmani su postali još češći - na svake tri nedelje.

Svaki dolazak podrazumevao je sate rada: osvežavanje korena, dodatno toniranje, negu i zaštitu kose koja je već bila izložena intenzivnim hemijskim procesima. Jer ključ nije bio samo u boji - već u tome da kosa izgleda zdravo, mekano i prirodno, bez obzira na sve kroz šta je prošla.

Kada se sve sabere - višestruki tretmani posvetljivanja, toneri, profesionalni proizvodi, sati rada vrhunskih stručnjaka i kontinuirano održavanje - dolazimo do cifre koja prelazi 10.000 dolara.

Kerolin Beset-Kenedi Foto: Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, PHOTOlink / Everett / Profimedia

Kako je objasnio Beri Li Mou, samo u prva dva dana urađeno je oko pet različitih procesa farbanja. A kada se tome dodaju meseci održavanja, jasno je da ova transformacija ulazi u rang luksuza rezervisanog za filmsku industriju.

Zanimljivo je da se ova cena može uporediti sa izradom jedne ili čak dve vrhunske, ručno rađene perike. Međutim, razlika je suštinska: perika može izgledati savršeno, ali prirodna kosa - kada je ovako urađena - izgleda stvarno. A upravo je to bio cilj.

Jer kosa Kerolin Beset-Kenedi nikada nije izgledala kao da je „urađena“. Izgledala je kao da se sa njom rodite.

I možda je baš u tome najveći paradoks lepote: što prirodnije izgleda, to je zapravo skuplja, zahtevnija i pažljivije konstruisana.

(Kurir.rs/Ona.rs)

