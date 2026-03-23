Dizajnerka nakita i pripadnica visokog društva Sabin Geti dospela je u centar pažnje tokom ovogodišnje dodele Oskara, ali ne samo zbog glamuroznog izdanja. Naime, pažnju javnosti privukla je nezgoda koju je doživela u Dolbi teatru, kada joj se haljina zaglavila u pokretnim stepenicama. Sama je taj trenutak na društvenim mrežama kratko opisala jednom rečju — „Drama“.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala na crvenom tepihu:

Sabin Geti na Oskarima 2026 nakon što joj se haljina zaglavila u pokretnim stepenicama

Elegantna haljina napravila problem usred glamurozne večeri

Sabin Geti za ovu priliku odabrala je dugu svilenu haljinu sa tankim bretelama i otvorenim leđima, ali se elegantna kreacija pokazala nezgodnom dok je prolazila kroz unutrašnjost dvorane. Prema objavljenim fotografijama i snimku, rub haljine zaglavio se pri dnu pokretnih stepenica, zbog čega nije mogla da se pomeri, pa je u jednom trenutku ostala da sedi na podu dok joj je osoblje pomagalo da oslobodi materijal.

Na kratkom snimku koji je podelila vidi se kako, čučeći pored stepenica, uprkos neprijatnoj situaciji pokušava da zadrži smisao za humor i govori: „To je tako prelepa haljina!“ U jednom trenutku neko van kadra predlaže da se haljina skrati, nakon čega Sabin rukama prekriva lice.

Ne propustiteŽenaFrizure s dodele Oskara koje ćemo nositi ove godine: Top sedam izdanja koja su ukrala šou
Kaja Gerber
Pop kulturaGlumica napadnuta zbog izgleda njenih grudi na crvenom tepihu, pa žestoko izblamirala hejtere: "Ovo je telo..."
Brajana Holi u crnoj haljini sa šljokicama i dubokim izrezom na Vanity Fair žurci
Pop kulturaIstina o razvodu Džefa Bezosa: Jedan potez i pogled Loren Sančez su dovoljni da svi pomisle – kraj posle 9 meseci braka!
Loren Sančez i Džef Bezos na Oskar afterpartiju
Pop kulturaTravis Skot pecnuo Timotija Šalamea posle Oskara: Bivši dečko Kajli Džener zna kako da ga ubode gde najviše boli
Kajli Džener na crvenom tepihu Oskara 2026 u crvenoj glamuroznoj haljini sa dubokim dekolteom
ZanimljivostiJedna stvar je pošla po zlu na ovogodišnjoj dodeli Oskara: Istina je tek sada otkrivena
Kasandra Kulukundis osvaja istorijsku nagradu Oskar za najbolju glumačku postavnu ulogu 2026. godine

 Video: Skandal na dodeli Oskara

SKANDAL NA DODELI OSKARA: Vil Smit zavalio šamarčinu Krisu Roku Izvor: Kurir televizija