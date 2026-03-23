Slušaj vest

Manekenka i influenserka Bruks Nejder, koju mediji često nazivaju "kraljicom bikinija", priznala je da se podvrgla jednoj plastičnoj operaciji zbog koje će zauvek žaliti. Nejderova je tokom događaja Clarins Night of Extra u Los Anđelesu razgovarala sa novinarima magazina People.

"Verovatno ne bih trebala ovo da govorim, ali svejedno ću reći. Pre nekoliko godina imala sam liposukciju i zauvek ću žaliti zbog toga jer mi stvarno nije bila potrebna. Osećam da mi je to uzrokovalo udubljenja, nabore i slične nesavršenosti“, izjavila je ona, dodajući da sada nastoji da manje radi na tim stvarima i da se fokusira na zdravlje.

U galeriji pogledajte fotografije Bruks Nejder:

Vidi galeriju Bruks Nejder

Poređenja sa Majklom Džeksonom i Fredijem Krugerom

Nejderova je i ranije otvoreno govorila o zahvatima kojima se podvrgla, uključujući brojne injekcije, filere i operaciju nosa.

"Ljudi govore da izgledam kao Majkl Džekson", našalila se ona jednom prilikom, aludirajući na izgled svog nosa nakon operacije.

Manekenka je otkrila i da ima skupocen set faseta za zube čija vrednost iznosi oko 50.000 dolara. Takođe je probala tretman sa lososovom spermom, kao i podizanje vrata botoksom.

"Svakog Božića izgledam kao Fredi Kruger", poručila je ironično, opisujući oporavak od ovih tretmana.

Uspeh u modelingu uz pomoć lekova za mršavljenje

Manekenka, koja trenutno radi na novoj verziji serije "Čuvari plaže", koristila je i GLP-1 lekove za mršavljenje nakon što joj je rečeno da mora da smrša ako želi da se bavi modelingom.

Bruks Nejder

"Nisam plakala zbog toga, niti se osećam loše. Jednostavno sam sebi rekla: "Činjenica je da žele da smršam. Kako to mogu da postignem?" Kada sam počela sa GLP-1 terapijom, moja karijera je krenula uzlaznom putanjom. Ne kažem da je to u redu ili ispravno, ali ja sam izgubila oko 14 kilograma i dobila sve poslove", ispričala je ona ranije.

U decembru prošle godine, Bruks je podelila sa pratiocima da je započela proces uklanjanja filera iz usana, težeći prirodnijem izgledu.

