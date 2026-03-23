Glumac Šaja Labaf ponovo se našao u fokusu javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak iz Rima, na kojem se vidi kako u jednom trenutku viče na ženu koja sedi za susednim stolom u bašti kafića. Video je najpre objavio TMZ, a potom su ga preneli i drugi strani mediji.

Najpoznatiji po ulozi u filmskoj franšizi „Transformeri“, Labaf je ovih dana boravio u Italiji zbog krštenja svog oca Džefrija. Prema dostupnim navodima, glumac je sedeo na terasi lokala u opuštenom izdanju i pio piće, kada je došlo do neprijatne scene koja je ubrzo postala viralna.

Neprijatna scena u kafiću

Sudeći po snimku koji kruži internetom, Šaja Labaf je pokušavao da započne razgovor sa ženom koja, po svemu sudeći, nije želela da učestvuje u komunikaciji. Kada ga je ignorisala, glumac je iznenada povisio ton i opsovao, nakon čega je nastavio da je besno posmatra. Na drugim kadrovima vidi se i kako hoda ulicom i viče, mada nije jasno kome su povici bili upućeni.

Novi snimci posle niza incidenata

Ovaj video pojavio se ubrzo nakon još nekoliko snimaka koji su privukli pažnju medija. Pre samo nekoliko dana strani tabloidi i zabavni portali objavili su footage iz hotela u Rimu, na kojem se vidi kako Labaf u donjem vešu, bos i sa cigaretom u ustima, traži upaljač ili šibicu po predvorju hotela.

U istom periodu objavljen je i snimak iz Nju Orleansa, ispred njegovog doma, gde je imao burnu raspravu sa policajcima. Na tom videu Labaf govori da je „laka meta“ i u jednom trenutku emotivno reaguje, navode strani mediji.

Hapšenje posle tuče ispred bara

Prema pisanju medija, glumac je prošlog meseca uhapšen posle incidenta tokom Mardi Gra proslave u Nju Orleansu. Navodi se da se sukob dogodio ispred bara, nakon čega su protiv njega podignute prijave za prekršajni napad, uz dodatne mere koje uključuju testiranja i tretman odvikavanja.

Šaja LaBaf Foto: Alessandro Bremec / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Glumac ponovo tema svetskih medija

Šaja Labaf je i ranije više puta punio stupce tabloida zbog privatnog života i burnih javnih ispada, a novi snimci iz Rima samo su dodatno pojačali interesovanje javnosti. Za sada nema zvaničnog objašnjenja glumca povodom poslednjeg videa koji kruži mrežama, ali je jasno da je i ovaj put izazvao lavinu komentara.

