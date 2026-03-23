Kraljica Kamila u Vindzoru sa novim izgledom obrva koji je privukao veliku pažnju javnosti

Tokom prijema u dvorcu Vindzor, gde su kralj Čarls i kraljica Kamila ugostili nigerijskog predsednika Bolu Ahmeda Tinubua i njegovu suprugu Oluremi, pažnju javnosti privukao je detalj na licu britanske kraljice o kojem se ovih dana mnogo govori — njen novi izgled obrva. Poseta nigerijskog predsednika Velikoj Britaniji zvanično je potvrđena i održana je u okviru državne posete u Vindzoru.

Novi izgled kraljice Kamile izazvao komentare

Sedamdesetosmogodišnja kraljica Kamila pojavila se sa primetno gušćim i precizno oblikovanim obrvama, koje su njenom licu dale svežiji i mlađi izgled. Upravo su zbog toga mnogi na društvenim mrežama komentarisali da je ovoga puta njen beauty tretman zasenio i samu modnu kombinaciju.

Prema navodima britanskih medija, reč je o tehnici poznatoj kao „couture brow“, koja podrazumeva veoma precizno modelovanje obrva tako da krajnji rezultat izgleda što prirodnije.

Šta je „couture brow" tehnika

Kako se navodi, ovaj tretman radi se posebnom olovkom za tetoviranje kojom se svaka dlačica iscrta pojedinačno na koži. Dodatna specifičnost jeste to što se pigment ne bira univerzalno, već se prilagođava svakom klijentu posebno, nakon detaljne analize crta lica i konsultacija.

Upravo zbog takvog individualnog pristupa ova metoda spada među skuplje estetske tretmane, a britanski tabloidi ističu da je popularna među klijentima koji žele prirodniji, ali uočljiv efekat.

Cena tretmana je veoma visoka

Prema pisanju britanskih medija, početni tretman košta oko 1.400 funti, što je više od 1.600 evra. Pošto se polutrajni pigmenti moraju obnavljati na svakih osam do deset meseci, za osvežavanje je potrebno izdvojiti još oko 800 funti, odnosno približno 927 evra.

