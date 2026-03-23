Slušaj vest

Glumica Elen Pompeo čiju je karijeru obeležila uloga Meredit Grej u seriji "Uvod u anatomiju" zahvaljujući ovoj ulozi je osvojila srca publike širom sveta, a sada je otkrila i detalje sa snimanja serije.

Naime, ona je godinama ispod lekarske uniforme nosila bluze ili majice, a sada je iskoristila priliku da otkrije pravi razlog.

U intervjuu za People 2021. godine, Elen se prisetila da su je komentari na račun telesne težine dovodili do suza.

1/5 Vidi galeriju Elen Pompeo Foto: XNY / StarMax / Profimedia, Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ABC / Star promo

- Često su me kritikovali, jer sam bila veoma mršava i nisam imala mnogo samopouzdanja, ali sam bila prirodna vitka- rekla je ona.

- Uvek sam smatrala da je neodgovorno od medija da me prikazuju kao osobu s poremećajem ishrane. Ako me neke devojke vide kao uzor i pomisle da moraju da rade isto da bi izgledale kao i ja, to je grozna poruka. Previše sam slušala kritike, a to je bilo još pre ere društvenih mreža. Još je neverovatnije pomisliti s čime se žene danas moraju nositi.- ispričala je.

Gostujući prošle godine u podkastu Tell Me doktora Džejka Dojča, Elen Pompeo je objasnila tužan razlog zbog kojeg je nosila majicu ispod hirurške uniforme.

- Proživela sam mnogo trauma u ranoj mladosti pa sam prirodno bila neobično mršava- rekla je i dodala:

Elen Pompeo Foto: YOUTUBE / Planet / Profimedia

- Ne mogu to da objasnim, ni sama ne razumem zašto. Ne mogu ni izbrojiti koliko sam puta plakala jer su ljudi mislili da imam poremećaj ishrane- poverila se glumica.

Ona je istakla da su kritike na račun njene težine postale toliko intenzive da joj više nije bilo udobno i prijatno da se poajvljuje na crvenom tepihu.

- Stvari koje su tabloidi pisali o meni bile su neverovatne. Čak su mi i na setu serije, dok sam glumila doktorku, govorili Moraš da nosiš majicu ispod hirurške uniforme, jer izgledaš bolesno mršavo. Jedeš li? Ima li kakvih problema?- nastavila je.

- Došlo je do toga da mi je produkcija organizovala dostavu obroka jer su mislili da imam poremećaj ishrane.-

