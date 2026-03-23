Šta vam prvo padne na pamet kada čujete reč Holivud? Glamur, bogatstvo, blještavilo, zvezde... Ipak, često zaboravljamo da ova meka svih glumaca na svetu ne znači za svakoga ispunjenje snova. Za neke ona predstavlja neuspeh, bol i mesto gde snovi dolaze da umru.

Filmska industrija je nemilosrdna - može vas vinuti do planetarne slave, ali vas isto tako može srušiti na dno. Sve se više govori o strašnim pritiscima kojima su mladi glumci izloženi u borbi za uspeh, ali zaboravljamo da ti pritisci nisu novina. Ova priča nas podseća na to, a neraskidivo je vezana za legendarni znak sa natpisom Holivud (Hollywood) koji se monumentalno uzdiže iznad Los Anđelesa.

Od reklamnog panoa do mesta tragedije

Ovaj znak je originalno postavljen na brdu iznad grada pre više od jednog veka. Tada je bio zamišljen kao reklama za prodaju nekretnina na lokalnom području. Nekada je na njemu pisalo "Holivudlend" (Hollywoodland), a izgradnju je finansirao preduzetnik H. J. Vitli, danas poznat kao "Otac Holivuda". Iako nas danas ovaj simbol industrije podseća na raskoš, on krije jezivu tajnu koja datira iz 1932. godine i nosi ime Peg Entvisl.

Teško detinjstvo i beg u svet glume

Mlada glumica Peg se sa ocem 1912. godine preselila iz Ujedinjenog Kraljevstva u SAD. O njenoj majci se ne zna gotovo ništa, osim da se od Peginog oca razvela dok je ona bila devojčica. Otac se, nakon doseljenja u Njujork, ponovo oženio i dobio dvojicu sinova.

Međutim, tu nevolje za Peg nisu stale. Porodicu su zadesile strašne tragedije: njena maćeha je iznenada preminula 1921. godine, a samo godinu dana kasnije otac je izgubio život u saobraćajnoj nesreći. Peg je sa samo 14 godina ostala sama sa dva mlađa polubrata, a o njima je nastavio da brine njihov stric.

Uprkos neverovatno teškom početku, Peg je odlučila da se bori za svoje snove. Počela je da glumi sa 17 godina, dobila je angažmane u nekoliko predstava na Brodveju, a ubrzo je postala i članica prestižnog udruženja njujorških pozorišta.

Razočaranja u ljubavi i karijeri

Godine 1927. udala se za kolegu Roberta Kita, ali se već dve godine kasnije razvela kada je saznala da Robert krije bivšu suprugu i sina od nje i javnosti. Razočarana u ljubav, preselila se u Los Anđeles nadajući se značajnoj filmskoj ulozi. Nažalost, izgubila je sebe u masi onih koji su činili sve da uspeju. U leto 1932. godine napokon je dobila ulogu kojoj se nadala, ali je i ona bila razočaranje – njen angažman se sveo na nekoliko kratkih kadrova, a sam film je loše prošao kod publike. Ostala je bez novca i vratila se u stričev dom.

Kobni skok sa slova "H"

U noći 16. septembra 1932. godine, Peg je izašla iz kuće rekavši da ide da se nađe sa prijateljima. To je bio poslednji put da je viđena živa. Otišla je do čuvenog znaka Holivud i odlučila da okonča život skokom sa vrha slova "H". Imala je samo 24 godine. Dan kasnije, slučajna prolaznica je pronašla njenu cipelu, jaknu i novčanik u kojem se nalazilo oproštajno pismo: "Bojim se. Ja sam kukavica. Žao mi je zbog svega. Da sam ovo učinila mnogo ranije, možda bih se spasila ovakve boli. P. E."

