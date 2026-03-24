GlumacPapa Esijedu progovorio je o rasističkom zlostavljanju i pretnjama smrću koje prima otkako je dobio ulogu Severusa Snejpa u nadolazećoj HBO seriji „Hari Poter“.

U intervjuu je otkrio da mu šalju poruke poput: „Odustani ili ću te ubiti.“

„Doći ću u tvoju kuću i ubiću te“

Esijedu, engleski glumac ganskog porekla, za Tajms je izjavio da je uloga u „Hariju Poteru“ izazvala najžešću rasističku reakciju s kojom se dosad susreo, iako je u karijeri tumačio poznate istorijske ličnosti i likove iz književnih klasika.

„Stvarnost je takva da, ako otvorim Instagram, videću poruku: ‘Doći ću u tvoju kuću i ubiću te’“, rekao je. „Iako se nadam da će sve biti u redu, niko ne bi trebalo da prolazi kroz ovo samo zato što radi svoj posao.“

Glumac je dodao da, iako nijednu pretnju smrću nije prijavio, ne može ih ni ignorisati. „Čak i ako ih uspešno ignorišete, to ne znači da se ne događaju... Problem je i dalje prisutan, a ljudi vide šta se dešava pa mi šalju poruke i pitaju da li sam dobro“, objasnio je.

Zlostavljanje kao motivacija

Uprkos svemu, Esijedu je odlučan u nameri da se izdigne iznad mržnje. „Zlostavljanje me zapravo motiviše. Daje mi još više strasti da ovog lika učinim svojim, jer se sećam kako sam se osećao kao dete“, rekao je, prenosi Entertainment Weekly.

„Zamišljao sam sebe u Hogvortsu na metli, a pomisao da dete poput mene može da se vidi u tom svetu? To je motivacija da me ne zastraši neko ko kaže da bi radije da umrem nego da radim posao na koji ću biti veoma ponosan“, naglasio je.

Glumac je svestan „ogromne obaveze“ koju serija donosi. „Imaću 45 godina kada završim snimanje i znam da će mi se život drastično promeniti, ali moram jednostavno da se prepustim tome. Do kraja snimanja mogao bih imati i decu“, izjavio je za Tajms. „Mnogi ljudi rizikuju život na svom poslu. Ja glumim čarobnjaka u ‘Hariju Poteru’. I lagao bih kada bih rekao da me to emotivno ne pogađa.“

Nova glumačka postava i stare kontroverze

Izbor Esijedua i ostatka glavne glumačke postave za seriju „Hari Poter“ objavljen je prošlog aprila. Zvezda serije „Mogu te uništiti“ udahnuće novi život ulozi koju je u filmskoj franšizi proslavio Alan Rikman.

Uz njega, u Hogvortsu i šire pojaviće se Džon Litgou kao direktor Albus Dambldor, Dženet Maktir kao profesorka Minerva Mekgonagal i Nik Frost kao Rubeus Hagrid.

Serija je već neko vreme u centru kontroverzi zbog stavova autorke Dž. K. Rouling, koji se često opisuju kao anti-trans. Prošlog maja Rouling se osvrnula na činjenicu da je Esiedu potpisao otvoreno pismo podrške trans zajednici, koje je bilo usmereno protiv predloga koji je ona podržavala, a koji je nastojao da veže pravnu definiciju žene uz biološki pol.

„Nemam moć da otpustim glumca iz serije“, rekla je tada, odgovarajući na nagađanja da bi mogla da preduzme nešto protiv Esijedua. „Ne verujem u oduzimanje posla ili egzistencije ljudima zato što imaju zakonski zaštićena uverenja koja se razlikuju od mojih.“

I Džon Litgou je nedavno otkrio da je razmišljao o napuštanju serije zbog stavova autorke. Ipak, odlučio je da ostane u ulozi Dambldora, napomenuvši: „Ako čitate Harija Potera, nećete pronaći apsolutno nikakav trag transfobnih stavova.“

(Kurir.rs/ Index)

