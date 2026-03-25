Enja, jedna od najuspešnijih pevačica svih vremena, decenijama intrigira javnost ne samo muzikom, već i načinom života koji je potpuno drugačiji od onoga na koji su zvezde obično navikle. Iako je tokom karijere prodala više od 80 miliona albuma, slavna Irkinja svesno je izabrala da bude što dalje od reflektora i medijske buke.

Danas 64-godišnja umetnica živi u Manderliju, imanju nalik malom dvorcu u Kiliniju, nedaleko od Dablina, koje je kupila još 1997. godine za 2,5 miliona funti. Ova nekretnina godinama privlači pažnju javnosti, ali je Enja svojevremeno objasnila da iza spoljašnjeg izgleda „pravog dvorca“ zapravo stoji običan dom u kojem se oseća sigurno i spokojno.

Dvorac spolja, miran dom iznutra

Iako njen dom spolja deluje impozantno i gotovo bajkovito, Enja je ranije isticala da ga ne doživljava kao luksuznu tvrđavu, već kao mesto za miran i povučen život. Upravo taj kontrast između svetske slave i gotovo monaške privatnosti godinama fascinira i fanove i medije.

Prema pisanju stranih medija, dugo je živela sama, bez partnera i dece, a često se navodilo i da joj društvo prave mačke. U medijima se svojevremeno pominjalo da ih je u jednom periodu imala čak 12, mada su se poslednjih meseci pojavile i sumnje da ti navodi možda više nisu aktuelni.

Od porodice iz Donegala do svetske slave

Enja je rođena u Gvidoru, u irskom Donegalu, i odrasla je kao jedno od devetoro dece. Muzika je od ranog detinjstva bila važan deo njenog života, a prvi veći koraci u karijeri vezuju se za porodični bend Clannad. Kasnije je krenula samostalnim putem, zajedno sa producentom Nikijem Rajanom i njegovom suprugom Romom Rajan, sa kojima je stvorila prepoznatljiv muzički izraz koji ju je proslavio širom sveta.

Njihova saradnja donela je prvi album 1987. godine, dok su album „Watermark“ i pesma „Orinoco Flow“ Enju lansirali među najveće svetske muzičke zvezde. Uprkos tome, ona je tokom karijere veoma retko nastupala uživo i nikada nije gradila klasičan zvezdani imidž zasnovan na stalnoj medijskoj prisutnosti. To je zaključak zasnovan na njenoj poznatoj dugogodišnjoj javnoj povučenosti i načinu na koji je gradila karijeru.

Ne želi da bude u centru pažnje

Godinama se o Enji govori kao o jednoj od najtajanstvenijih muzičkih zvezda. U tome ima i njene svesne odluke, jer je više puta naglašavala da ne želi da javnost više pažnje posvećuje njoj nego muzici koju stvara. Upravo zato retko daje intervjue, gotovo se ne pojavljuje u javnosti i svoj privatni život dosledno drži daleko od očiju javnosti.

