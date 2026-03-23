Ketrin Zita-Džouns i Majkl Daglas već duže vreme pokušavaju da prodaju svoju impresivnu nekretninu u Vestčesteru, ali bez uspeha. Holivudski par je zato ponovo snizio cenu luksuznog imanja koje se prostire na 12 hektara i nudi niz sadržaja kakvi se retko viđaju čak i u najskupljim američkim vilama.

Slavni par još uvek nije pronašao kupca za svoje raskošno imanje u Irvingtonu, u okrugu Vestčester, pa su odlučili da dodatno snize traženu cenu. Prema navodima iz oglasa za nekretninu, vila je sada ponovo na tržištu za 9.75 miliona dolara, što je osetno manje od početnih 12 miliona. Par je ovu nekretninu pored reke kupio 2019. godine za 4.5 miliona dolara, nakon što su odlučili da se presele iz svoje veće kuće u obližnjem Bedfordu, koju su, prema pisanju stranih medija,prodali za gotovo 20.5 miliona dolara.

Vila s pogledom na reku i nizom luksuznih sadržaja

Imanje poznato pod nazivom Longmeadow prostire se na više od 11.600 kvadratnih stopa, odnosno nešto manje od 1.100 kvadratnih metara, a smešteno je na 12 hektara zemljišta. U oglasu se opisuje kao prostor koji je istovremeno grandiozan i intiman, s naglaskom na pogled na reku Hadson i impresivnu prirodu koja ga okružuje.

Kuća ima osam spavaćih soba i 11.5 kupatila, a bračni par je u nju, prema navodima, uložio sredstva za opsežnu obnovu. Među detaljima koji se posebno izdvajaju su dvospratna biblioteka obložena drvetom, prostor za fitnes, zatvoreni bazen i igraonica. U oglasu se ističe i da donja etaža nudi potpuno prožimajuće životno iskustvo, sa prostorima namenjenim rekreaciji, vežbanju i druženju.

Poseban adut kuće je terasa s pogledom

Na prvom spratu nalaze se formalni dnevni boravak, trpezarija i kuhinja, ali se kao glavni adut prostora navodi lođa koja vodi na terasu dugu 100 stopa (oko 30 metara) okrenutu prema zapadu. Upravo taj deo kuće pruža otvoren pogled na reku i dodatno naglašava ekskluzivnost celog imanja.

Ni spoljašnji deo ne zaostaje za enterijerom. U vrtu se nalaze letnjikovac, dodatna kuhinja i prostrani prostor za obedovanje na otvorenom, iznad kojeg visi veliki luster.

Cena pada, ali kupca i dalje nema

Oglas za kuću bio je povučen u aprilu 2025. godine, a zatim vraćen na tržište već sledećeg meseca sa cenom od 10 miliona dolara. Sada je ponovo aktiviran, ovaj put sa još nižom cenom od 9.75 miliona dolara. Uprkos prestižnoj lokaciji, velikoj parceli i luksuznim sadržajima, čini se da Longmedou za sada još uvek nije pronašao novog vlasnika.

