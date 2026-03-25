U vreme stare Juge, Desanka Beba Lončar, Ena Begović i Vlatka Potkos važile su za najfatalnije žene sa javne scene, a interesantno je da su sve tri bile velike ljubavi čuvenog preduzetnika i društvenog hroničara Josipa Radeljaka Dikana. Doduše, on je na kraju navodno ljubio i mladu glumicu Dolores Lambašu za koju su mnogi govorili da je naslednica čuvenih lepotica iz osamdesetih.

Josip Radeljak Dikan

Beba Lončar

Radeljak je najpre bio u braku sa lepom Bebom za kojom je dobio i sina Lea. Ona je nakon rođenja deteta odlučila da napusti glumu iako je u tom trenu bila najpopularnija i najtraženija glumica.

Ipak, 1994. godine, kada je Leo imao šest godina, Josip i Beba su odlučili da se razvedu. Ubrzo se saznalo da je Radeljak varao Desanku sa glumicom Enom Begović, kojom se kasnije i oženio.

Međutim, razvod je bio žestok. Beba potpuno povukla iz javnosti i više nije želela da komentariše ništa vezano za taj deo svog života, dok je Radeljak insistirao da on preuzme brigu o dečaku. Glumica to nije želela da prihvati, te je Dikan, kako se navodilo, odlučio da joj napravi pakao od života.

Kako su mediji prenosili, Josip je Bebu proglasio alkoholičarkom i na dve godine je smestio na kliniku za odvikavanje. Nakon što je izašla, savetovao joj je miran život u Beogradu i da zaboravi na Lea, a da će mu on zauzvrat obezbediti najbolje obrazovanje, a posle punoletstva će na sina prepisati sve svoje nekretnine.

Kako je Leo studirao u Londonu, pričalo se da se Beba godinama tajno sastajali tamo, te da je ona na taj način bila deo njegovog života.

Ena Begović

Radeljak je malo nakon razvoda uplovio u vezu sa lepom Enom Begović, te je bilo jasno da varnice nisu bile bez razloga.

Njihova ljubav je bila intenzivna, a Ena je 2000. godine rodila ćerku Lanu. Nažalost, samo mesec i po dana nakon porođaja, glumica je tragično preminula u saobraćajnoj nesreći na ostrvu Brač. U trenutku udesa, u vozilu su bili Radeljak, njegov sin Leo, Ena, njena majka Tereza i njihova ćerka Lana.

Ena i Josip su se venčali u Zagrebu dok je ona bila u poodmakloj trudnoći, a samo dve nedelje kasnije rodila je ćerku Lanu. U majčinstvu je uživala svega 45 dana, napustila je vilu u Supetru s porodicom kako bi posetila kompozitora Stipicu Kalođeru.

Na putu je Leo, Josipov sin, udario u kamen i razbio far, pa je prepustio ocu vožnju. Dok su se zaustavili na uzbrdici, terenac je iznenada krenuo unazad. Ena i njena majka Tereza nisu uspele da izađu s bebom, a vozilo je završilo u jaruzi. Ena je preminula od teških povreda, dok su Tereza i Lana završile u bolnici. Kao uzrok nesreće u sudskim dokumentima navodi se neispravan menjač na kolima.

Vlatka Pokos

Radeljak se 2004. oženio 28 godina mlađom voditeljkom i pevačicom Vlatkom Pokos. Njihov brak je bio buran i često je punio naslovnice tabloida zbog međusobnih optužbi za nasilje i zlostavljanje. Za samo 3 godine zajedničkog života imali su bezbroj skandala.

Vlatka je rasplakala javnost i kada je javno priznala da bivši suprug želi da je finansijski uništi, zbog čega je Josip čak i podigao tužbu protiv nje.

U svojoj knjizi opisala je kako je u braku postala deo posluge.

- Od obožavane žene koja je dobijala crvene ruže i poruke, postala sam deo posluge koja se sa mora vraćala u automobilu s prtljagom - navela je Vlatka. Ona je čak optužila bivšeg supruga da ju je udario.

Dolores Lambaša

Radeljak je nakon Vlatke smuvao još jednu lepoticu, Dolores Lambašu, međutim, i ona je imala stravičnu sudbinu. Njen život ugasio se na najtragičniji način 2013. i to na istom mestu na kom je poginuo i Toše Proseski.

Automobil u kojem je bila sudario se sa drugim, a od siline udarca oba vozila sletela su s puta, a mlada glumica, iako je bila vezana, izletela je kroz prozor.

