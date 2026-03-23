Slušaj vest

Goldi Hon i Kurt Rasel važe za jedan od najdugovečnijih i najskladnijih parova u Holivudu. Zajedno su 43 godine, ali se nikada nisu venčali, a za to imaju dobar razlog. Povodom Kurtovog 75. rođendana, Goldi mu je posvetila emotivnu poruku u kojoj je naglasila koliko su srećni zajedno i koliko im znači dugogodišnja ljubav.

Ljubav koja traje od 1983. godine

Njihova veza počela je 1983. godine i od tada su nerazdvojni. Imaju zajedničkog sina, a oboje iz prethodnih brakova imaju decu, uključujući i poznatu glumicu Kejt Hadson. Danas uživaju u velikoj porodici i ulozi bake i deke, što Goldi često ističe kao svoj najveći životni uspeh.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Zašto nikada nisu stali pred oltar

Iako su godinama zajedno, brak im nikada nije bio potreban. Goldi je otvoreno rekla da veruje da bi se već razveli da su se venčali. Po njenom mišljenju, ključ njihove dugovečnosti je sloboda izbora.

Smatra da nezavisnost i činjenica da svakodnevno biraju jedno drugo zapravo jača njihov odnos. Kako kaže, brak je važan onima kojima treba osećaj sigurnosti, ali njoj i Kurtu je važnije da ostanu zajedno zato što to žele, a ne zato što moraju.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Hyperstar / Alamy / Profimedia, Profimedia

Porodica im je na prvom mestu

Uprkos velikoj slavi, poznati su po jednostavnom i porodičnom načinu života. Njihov dom je mesto okupljanja za decu i unuke, a bliski ljudi često ističu koliko su prizemni i posvećeni porodici.

Priča Goldi Houn i Kurta Rasela pokazuje da dug i stabilan odnos ne mora nužno da podrazumeva brak. Njihova tajna leži u iskrenoj ljubavi, slobodi, međusobnom izboru i snažnoj porodičnoj povezanosti.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Glumac zamenio život na Vračaru seoskom idilom