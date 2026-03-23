Zvezda filma "Supermen" glumica Valeri Perin preminula je nakon više od deset godina borbe sa Parkinsonovom bolešću.

Glumica, poznata po ulogama u filmu Poslednji američki heroj (The Last American Hero) i mnogim drugim, imala je 82 godine u trenutku smrti. Njen dugogodišnji partner Stejsi Sader potvrdio je vest o smrti u izjavi za The Hollywood Reporter u ponedeljak.

Preminula je u svom domu na Beverli Hilsu usled komplikacija povezanih sa dijagnozom Parkinsonove bolesti. Bolest, koja joj je dijagnostikovana 2015. godine, oduzela joj je pokretljivost, kao i sposobnost da jede i govori.

Valeri Perin Foto: PHOTOlink / Everett / Profimedia

"Suočila se sa Parkinsonovom bolešću sa neverovatnom hrabrošću i saosećanjem, nikada se ne požalivši", izjavio je Stejsi. "Bila je prava inspiracija koja je živela život punim plućima – i kakav je to veličanstven život bio. Svet se čini manje lepim bez nje."

Stejsi je brinuo o Valeri dugi niz godina kako je njena bolest napredovala. Stranica na platformi GoFundMe prvobitno je bila otvorena za troškove njene nege, ali će taj novac sada biti iskorišćen za troškove sahrane.

Valeri je bila veoma poznata u Holivudu po svojim ulogama u brojnim blokbasterima, komedijama i dramama. Glumila je uz Džefa Bridžisa u filmu Poslednji američki heroj 1973. godine. Takođe se pojavila u filmu Električni konjanik (The Electric Horseman) 1979. godine pored Roberta Redforda.

Godine 1980. glumila je sa grupom The Village People i Keitlin Džener u filmu Can’t Stop the Music. Taj film je bio jedan od dva koja su inspirisala uvođenje nagrade "Zlatna malina" za najgori film (Razzies). Valeri je kasnije priznala: "To mi je uništilo karijeru – preselila sam se u Evropu nakon toga, toliko me je bilo sramota."

Valeri Perin se pojavila u prvom filmu "Supermen" i u ulozi devojke Leksa Lutora očarala je ceo svet. Sedamdesete godine prošlog veka obeležila je njena lepota i posle te prve uloge počela je da niže uspehe na poslovnom planu.

Uprkos tom neuspehu, bila je veoma cenjena glumica; osvojila je nagradu za najbolju glumicu na Kanskom filmskom festivalu, nagradu BAFTA za najperspektivniju novu nadu i nominaciju za Oskara za ulogu u filmu Leni (Lenny) iz 1974. godine. Ipak, nije osvojila nagradu Američke akademije, jer je te godine pobedila Elen Berstin za ulogu u filmu Alisa više ne stanuje ovde.