Keli Ozborn ćerka legendarnog rokera Ozija Ozborna, raskinula je veridbu sa svojim dugogodišnjim partnerom Sidom Vilsonom, u jeku teškog perioda kroz koji prolazi nakon očeve smrti.

Par je, kako prenose izvori bliski porodici, tiho stavio tačku na svoju vezu svega sedam meseci nakon veridbe. Muzičar iz benda Slipknot zaprosio je Keli prošlog leta, i to iza bine na oproštajnom koncertu benda Black Sabbath u Birmingemu.

Keli Ozborn i Šeron Ozborn na dodeli BRIT nagrada

Iako su godinama važili za skladan par, izvori tvrde da su problemi postojali već neko vreme. Uprkos pokušajima da održe vezu, posebno zbog trogodišnjeg sina Sidnija, doneli su odluku da se razdvoje.

– Keli se i dalje teško nosi sa gubitkom oca. Proces žaljenja je izuzetno težak, a uz to su se gomilali i problemi u vezi. Pokušali su da sve funkcioniše, ali su shvatili da je razlaz najbolje rešenje – naveo je izvor.

Podsetimo, Ozi Ozborn preminuo je u 76. godini nakon dugogodišnjih zdravstvenih problema, uključujući Perkinsonovu bolest i koronarnu bolest. Njegova smrt duboko je pogodila porodicu, a Keli je više puta isticala koliko joj je ovaj gubitak teško pao.

Uprkos svemu, bliski ljudi ističu da je ostala posvećena majčinstvu i da joj je sin trenutno najveći prioritet. Takođe, naglašavaju da je ostala istrajna u svojoj borbi sa zavisnošću i da je i dalje trezna, fokusirajući se na lični oporavak i budućnost.

Par se upoznao još pre više od dve decenije, kada je bend Slipknot nastupao na festivalu Ozzfest, koji su pokrenuli njeni roditelji. Njihovo prijateljstvo je s vremenom preraslo u ljubav, ali je sada, čini se, došao kraj zajedničkog puta.