Poznato lice Radio-televizije Srbije, voditeljka Ivona Pantelić saopštila je da joj je preminuo otac.

Ivona se od njega oprostila potresnom objavom na društvenim mrežama, uz fotografiju i reči koje su mnoge dirnule.

Moj tata. Nije više sa nama, ali kao da jeste. Tu je, oko mene, hrabar i nasmejan. Tata, mnogo te volim - napisala je voditeljka.

Ubrzo nakon objave, usledili su brojni komentari podrške i saučešća kolega, prijatelja i vernih gledalaca, koji su joj uputili reči utehe u ovim teškim trenucima.

Foto: Printscreen

Iako je Ivona Pantelić godinama jedno od najprepoznatljivijih lica televizije, njen otac nije bio deo javnog života. Bio je mašinski inženjer, poreklom iz Aranđelovca, a u Beograd je došao na studije, gde je upoznao svoju suprugu, Ivoninu majku.

Voditeljka je u više navrata isticala koliko joj je porodica važna i koliko su joj roditelji bili najveći oslonac. Sa posebnom emocijom u više navrata je govorila o ocu, koji joj je pružao podršku od samog početka karijere, ali i u privatnom životu.

ivnaa.jpg
