Džeremi Miks poznat kao „najzgodniji zatvorenik na svetu“, otkrio je kako je izgledao njegov život iza rešetaka nakon što je njegov čuveni policijski snimak postao viralan 2014. godine.

Slava iza rešetaka

Miks, danas uspešan model koji je radio za brendove poput Tommy Hilfiger, preko noći je postao internet senzacija nakon što je policija objavila njegov mugshot na Fejsbuku. Međutim, dok su milioni ljudi širom sveta komentarisali njegov izgled, on je i dalje bio u zatvoru – suočen sa potpuno neočekivanom vrstom pažnje.

U gostovanju u Matthew Cox True Crime podcast otkrio je da je dnevno dobijao i do 300 pisama.

" Stizale su mi fotografije, novac, ponude za filmove… bilo je previše" rekao je Miks.

Opsesivni fanovi i neobične posete

Posebno bizaran deo njegove priče odnosi se na ljude koji su pokušavali da ga posete u zatvoru – iako ih nikada ranije nije upoznao.

"Dolazili su potpuno nepoznati ljudi, a ja sam morao da ih odbijam i pre nego što ih vidim", ispričao je.

Neki su, tvrdi, čak putovali iz drugih saveznih država samo da bi ga videli, ignorišući njegove molbe da to ne rade. Problem je bio i praktičan zatvor je dozvoljavao samo tri posete nedeljno, što je otežavalo da ga viđa i sopstvena porodica.

"Moj sin ima pet godina i ne razume zašto nisam kod kuće" objasnio je.

Od kriminala do modne piste

Miks je imao problematičnu prošlost još kao tinejdžer bio je osuđen za pljačku i napad, a kasnije i za posedovanje oružja. Ipak, upravo zahvaljujući viralnoj fotografiji, njegov život je krenuo potpuno drugim putem.

Nakon izlaska iz zatvora 2016. godine, brzo je potpisao ugovor sa modnom agencijom i njegova popularnost je počela vrtoglavo da raste.