Grob legendarnog britanskog glumca Harija Bastera Merifilda, najpoznatijeg po ulozi ujka Alberta u kultnoj seriji Only Fools and Horses (Mućke) oskrnavljen je, što je izazvalo šok i ogorčenje među fanovima.

Glumac, čije je pravo ime bilo Hari Merifild, preminuo je 1999. godine u 78. godini, a sahranjen je zajedno sa suprugom Iris na groblju u Verwood, u engleskom okrugu Dorset. Posetioci su nedavno primetili da je nadgrobni spomenik oštećen – fotografija na njemu je napukla, a mesto je trenutno prekriveno crveno-belom trakom.

Fanovi su brzo reagovali i pokrenuli inicijativu za obnovu groba putem grupe Only Fools and Horses Appreciation Society.

– Ljudi su slomljeni zbog onoga što se dogodilo. Baster je bio izuzetno voljen i niko ne može da shvati ko bi učinio ovako nešto – rekao je izvor.

Na društvenim mrežama usledile su brojne reakcije, od tuge do besa, dok su neki fanovi čak u šali poručili da „ni Nemci ne bi dirali njegov grob“, aludirajući na čuvenu repliku lika ujka Alberta o ratnim dogodovštinama.

Podsetimo, glumac se proslavio relativno kasno – tek sredinom šezdesetih godina života, kada je 1985. dobio ulogu u seriji nakon smrti glumca Lenarda Pirsa, koji je tumačio lik Dede.

Lik ujka Alberta brzo je postao omiljen među publikom prikazano je kako se njegov pepeo prosipa u more – simboličan oproštaj od jednog od najvoljenijih likova britanske televizije.