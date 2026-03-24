Ćerka poznatog televizijskog lica Jovana Memedovića, Maša, redovno deli detalje iz svoje svakodnevice sa pratiocima na Instagramu, gde je prepoznatljiva po specifičnom modnom ukusu. Iako je publika navikla na njena svedenija izdanja, nedavno je iznenadila javnost provokativnijom odevnom kombinacijom.

Maša je pozirala u gornjem delu sa dubokim izrezom koji seže skoro do struka, diskretno otkrivajući donji veš, dok je celu kombinaciju upotpunila uskom suknjom od crne kože sa prorezom. Ovim izborom istakla je svoju figuru, što je rezultiralo brojnim pohvalama njenih pratilaca.

Maša Memedović u provokativnom stajlingu

Zagovornica održive mode i autentičnosti

Ono što Mašu izdvaja od tipičnih influensera jeste njena otvorenost o kupovini polovnih stvari. Ona redovno promoviše korišćenje odeće iz sekend hend prodavnica i sa buvljaka, naglašavajući važnost higijene i održavanja takvih komada.

"U današnjoj epizodi... Moje omiljene stvari koje sam kupila polovno. Imamo jednu američku pilotsku jaknu, u ovom slučaju sa buvljaka u Somboru. Mislim da je bila hiljadu i po dinara. Maksimum dve hiljade! Odnela sam je na hemijsko čišćenje, kad prođe zima ću nekom kremom da je hidriram", objasnila je ona u jednoj od svojih objava.

Takođe je dodala da su svi njeni kožni komadi zapravo nasledstvo ili plod potrage na mestima sa polovnom robom: "Rečeno mi je da mogu to da radim bilo kojom kremom! Moje sve kožne jakne koje imam su polovne, bilo to da mi ih je neko dao, da sam ih nasledila, ili buvljak, second hand, znate već kako to ide."

Život bez kompleksa: Nameštaj sa ulice i privatna sreća

Da ne mari za društvene predrasude, Maša je dokazala i primerom kada je spasila sto bačen pored kontejnera kako bi ga restaurirala za svoj dom.

"Ja prosto ne mogu da ne zastanem kad vidim nameštaj na ulici", napisala je ona, pokazujući strast prema davanju novog života starim predmetima.

Kada je reč o privatnom životu, Maša je od 2023. godine u braku sa filmskim rediteljem i scenaristom Bogosavom Apostolovićem. Par je svoju dugogodišnju vezu krunisao venčanjem, a veridba se dogodila godinu dana ranije tokom odmora na grčkom ostrvu Rodos. Njen suprug se retko pojavljuje u medijima, birajući život van svetlosti reflektora.

