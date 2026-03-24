Rast bogatstva Sidni Svini dogodio se 2023. godine sa filmom "Samo ne ti" (Anyone But You). Pored osnovnog honorara od dva miliona dolara, Svini je preko svoje produkcijske kuće "Fifty-Fifty Films" inkasirala i producentsku naknadu, ali što je najvažnije, procenat od ukupne zarade filma.

Od "sporednog igrača" do milionskih honorara

Film "Samo ne ti" postao je globalni fenomen: sa budžetom od svega 25 miliona dolara, zaradio je više od 220 miliona, dokazavši filmskim studijima da Sidni Svini može sama da "nosi" blokbaster. Taj uspeh joj je omogućio da postavlja sopstvene uslove, što je rezultiralo drastičnim skokom cena njenih usluga.

Sidni Svini na premijeri The Housemaid Foto: Kathy Hutchins / Alamy / Profimedia

Koliko je njen napredak munjevit, najbolje govore brojke:

- Za ulogu u trileru "Kućna pomoćnica" dobila je čak 7,5 miliona dolara.

- Samo godinu dana ranije, za sporednu rolu u filmu "Madam Veb", bila je plaćena 750.000 dolara.

- Za horor "Bezgrešna" (Immaculate), koji je i producirala, uzela je fiksni honorar od 250.000 dolara, ali uz ogromne bonuse od distribucije.

Imperija van filmskog platna

Ipak, gluma je samo jedan deo njene finansijske mašinerije. Sidni Svini godišnje zarađuje oko 7,5 miliona dolara isključivo od saradnji sa modnim i kozmetičkim gigantima. Postala je jedno od najtraženijih lica u svetu marketinga, ali tu se nije zaustavila.

Sidni Svini predstavila svoju kolekciju donjeg veša Syrn

Prošle godine je lansirala sopstveni brend donjeg veša SYRN. Za razliku od mnogih koleginica koje samo "pozajmljuju" ime brendovima, Svini je u ovaj projekat ušla kao aktivni osnivač, uključena u sve, od dizajna do poslovne strategije, uz podršku moćnih investitora.

Više od 22 miliona u nekretninama

Fatalna glumica ne dozvoljava da joj novac stoji na računu. Igrajući na duge staze, uložila je više od 22 miliona dolara u luksuzne nekretnine, čime je osigurala svoju finansijsku stabilnost bez obzira na buduće trendove u Holivudu.

