Popularna pevačica Zara Larson već je neko vreme zvezda Tik-toka, zahvaljujući čemu je povratila "staru slavu" i sada ponovo puni dvorane širom sveta. Kako često koristi društvene mreže za promociju, ples i smešne video-snimke, tako je u jednom trenutku napisala nešto što možda nije smela. Otkrila je, naime, da je izgubila ogroman ugovor sa jednim brendom vredan 3 miliona dolaranakon što je na Tik-toku ispričala šalu o prekidu trudnoće.

Ova 28-godišnja Šveđanka našla se na meti negativnih komentara nakon što je ostavila odgovor ispod video-zapisa koji je obožavateljka snimila na jednom od njenih koncerata. Larson, inače, često odgovara svojim fanovima, naročito ako plešu uz njene pesme. Ovoga puta obožavateljka je uz video sa koncerta napisala: "Nisam znala da sam trudna ovde, ali barem je moja beba čula Midnight Sun pre nego što sam abortirala.“

Sporni komentar i gubitak milionskog posla

Odgovarajući obožavateljki, Zara je napisala: "Ubila sam nastup, a onda si ga i ti ubila nakon nastupa, purrrrr", nakon čega je dobila brojne kritike. Sada se osvrnula na te reakcije rekavši da je izgubila ogroman ugovor zbog te šale, ali je insistirala da je ona "smešna" i da ne bi želela da sarađuje sa tim brendom ako se "ne slažu sa mnom".

U videu koji je objavila kaže: "Mislim, nedavno, ona šala o abortusu, što je, uzgred budi rečeno, jako smešno – izgubila sam posao od 3 miliona dolara, što je, kao, šta je to, dođavola. Ako se ne slažete sa mnom da mislim da bi žene trebale imati pristup abortusu ili da možemo voditi šaljiv razgovor o tome, onda nismo suđeni da budemo partneri. Baš me briga za to. Možete mi poslati milion poruka i milion komentara o tome da sam loša osoba ili zla veštica, ali mene nije briga jer sam toliko sigurna u svoj stav."

Politički stavovi i javna podrška marginalizovanim grupama

Pevačica je poznata po tome što javno progovara o političkim temama, pa je tako ranije kritikovala AJS (ICE – imigraciona služba SAD) i besno reagovala na društvenim mrežama na pucnjavu u kojoj je stradala Rene Nikol Gud iz Minesote. Ona pruža podršku imigrantima, transrodnim osobama, socijalizmu, pa čak i prestupnicima.

"Ja j**eno mrzim AJS", rekla je u jednoj izjavi, a u drugoj dodala: "Volim sve – od imigranata, kriminalaca, transrodnih osoba, abortusa, kvir osoba, razuzdanih žena, kontracepcije, socijalne pomoći i socijalizma", prenosi Daily Mail.

