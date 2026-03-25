Slušaj vest

Milu Jovović, manekenku i glumicu koju je 2004. godine Forbes proglasio za najplaćeniju manekenku na svetu, malo ko zna pod pravim imenom - Milica Bogdanova Jovović, koje je godinama kasnije promenila, a evo i zašto.

Rano detinjstvo i porodica

Mila Jovović rođena je u porodici sa bogatom istorijom. Njena majka je ruska glumica Galina Loginova Jovović, a otac lekar Bogdan Jovović, srpskog porekla. Porodica sa očeve strane poticala je iz Crne Gore, a posedovala je imovinu na Kosovu i Metohiji, u selu Zlopek blizu Peći. Zanimljivo je da je glumičin pradeda Bogić Camić Jovović bio barjaktar iz plemena Vasojevića i gardijski oficir kralja Nikole I Petrovića. Mila je ime dobila po njegovoj supruzi Milici.

U galeriji pogledajte fotografije Mile Jovović:

1/6 Vidi galeriju Mila Jovović Foto: Columbia Tri Star / Entertainment Pictures / Profimedia, Lev Radin / Zuma Press / Profimedia, Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Priča se vezuje i za njenog dedu Bogdana Jovovića, koji je bio komandant vojnog područja Priština, a kasnije vojni finansijski inspektor u Skoplju i Sarajevu. Tokom službe otkrio je proneveru zlata, zbog čega je odbio da optuži prijatelja i završio na Golom otoku. Uspeo je da pobegne u Albaniju, zatim u Sovjetski Savez i na kraju u Kijev. Ipak, postoje navodi da je on bio kriv za krađu.

Njena baka po majci, Tatjana Popova, bila je medicinska sestra koja se u 16. godini našla na liniji fronta i do 18. godine marširala kroz strahote Drugog svetskog rata sve do Berlina. Suprug Tatjane Popove, Aleksandar Loginov, takođe je bio borac tokom celog rata.

Dolazak u Ameriku i izazovi

Mila Jovović sa porodicom se preselila u Ameriku, gde je u ranim godinama nailazila na teškoće.

"Imala sam problema u prvim razredima u Americi, drugovi iz razreda su me nazivali ruskim špijunom. Deca mogu da budu okrutna. Bilo mi je teško, svakako, ali posle shvatiš i dobre strane svega toga," izjavila je Mila.

Mila Jovovič Foto: CraSH / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sa 18 godina počinje njena karijera u modelingu, kada je pozirala za naslovnu stranu italijanskog magazina "Lei". Vrata glumačkog sveta otvorila su se filmovima poput "Noćni voz za Katmandu" i "Povratak u Plavu lagunu".

Holivudska karijera i prekretnica

Prekretnica u njenoj karijeri dogodila se 1997. godine sa filmom "Peti element", gde je glumila uz Brusa Vilisa, dok je režiju radio njen tadašnji suprug Lik Beson. Pre braka sa Besonom, Mila je bila udata za glumca Šona Endrjusa. Tokom godina, glumila je u mnogim filmovima, a veliki uspeh postigla je franšizom "Pritajeno zlo". Pored glume, Mila se bavila i muzikom – objavila je dva albuma i nekoliko singlova.

Porodični život

Mila Jovović je u braku sa rediteljem Polom Andersonom.Par ima tri ćerke: Ever Anderson (15), Dašijel Edan (7) i Ošin Lark Eliot, rođenu 2020. godine. Ćerka Ever već je krenula majčinim stopama i bavi se glumom. Mila je jednom prilikom izjavila: "Nije zanimljivo da se bavi medicinom kao što je bio moj otac. Ona voli glumu i ja je podržavam".

Veze sa regionom

Mila je ponosna na svoje poreklo i često priča o svojoj porodici.

Mila Jovović Foto: Rojters

"Moj deda po ocu, Bogdan Jovović, borio se u redovima partizana. Dolazim iz dugog niza boraca, vojnika i revolucionara. Ponosim se svojim nasleđem", napisala je na Instagramu.

Otac Bogdan Jovović završio je medicinu u Ukrajini. Devedesetih godina, pokušavajući da pokrene biznis, završio je u zatvoru gde je proveo pet godina. Mila je ispričala da su postali bliskiji nakon rođenja njenog prvog deteta.

"Od tate sam nasledila impulsivnost i neustrašivost. Verovatno sam jedini član porodice Jovović koji nije bio u zatvoru," rekla je Mila, izražavajući želju da snimi film o Golom otoku sa rođakom Mirkom, koji je reditelj: "Za Amerikance bi to bilo jako zanimljivo. Fascinira me ta tema".

Porodična pomirenja i emocije

Mila je opisala emotivan trenutak kada se njena porodica okupila nakon rođenja njene prve ćerke, Ever.

"Tada su bili tu, ostavili sve probleme za sobom i slavili smo novi život. Moj otac je bio nervozan, ali sledećeg jutra nije mu silazio osmeh s lica. Rekao mi je: "Ti si jedini Jovović koji može da okupi celu porodicu", piše Stil.

Mila Jovović Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

Veza sa Likom Besonom

Francuski režiser, scenarista i producent Lik Beson (65) zauvek je upisan u istoriju svetske kinematografije kao autor kultnih filmskih ostvarenja poput "Petog elementa", "Nikite", "Velikog plavetnila" i "Profesionalca". Međutim, njegov privatni život često je izazivao više pažnje nego njegovi profesionalni uspesi, posebno zbog kontroverznih odnosa i veza sa ženama.

Jedna od najkontroverznijih priča u njegovom životu vezuje se za glumicu Maiven le Besko, koju je Beson upoznao kada je ona imala svega 12 godina, a on 29. Njihov odnos, iako neprihvatljiv po današnjim standardima, tada nije nailazio na osudu šire javnosti. Navodno su započeli vezu kada je Maiven imala 15 godina, a venčali su se godinu dana kasnije, kada je ona napunila 16 i očekivala njihovo prvo dete. Ipak, ovaj brak nije potrajao – ključni razlog bio je Besonova nova ljubav, ovog puta sa holivudskom zvezdom Milom Jovović.

Lik Beson Foto: BRITTA PEDERSEN / AFP / Profimed

Mila i Lik upoznali su se tokom snimanja filma "Peti element", gde je Mila, tada 21-godišnja glumica, igrala glavnu ulogu. Iako je Maiven, tada već njegova supruga, bila prisutna na setu, Beson je otvoreno započeo romansu sa Milom, što je ubrzo rezultiralo raspadom njegovog braka. Maiven se sa ćerkom vratila u Francusku, dok su Mila i Lik nastavili svoju vezu.

Venčali su se krajem 1997. godine u Las Vegasu. Mila je kasnije govorila o snažnoj povezanosti koju su osećali tokom snimanja, navodeći da je njihova ljubav proizašla iz specifične kreativne hemije koju su delili. Međutim, brak nije dugo trajao – razveli su se 1999. godine, a Jovovićeva je kasnije priznala da je ulogu u Besonovom filmu "Jovanka Orleanka" prihvatila isključivo zbog njega.

