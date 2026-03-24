Princ Hari i Megan Markl nisu na dobrom glasu u Holivudu

Princ Hari i Megan Markl, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, najavili su novi projekat u sklopu svoje saradnje sa Netfliksom (Netflix). Njihova produkcijska kuća Archewell Productions razvija dramsku seriju čija će radnja biti smeštena u glamurozan i takmičarski svet profesionalnog poloa, sporta koji je princu Hariju lično veoma blizak.

Radnja serije smeštena je u Velington na Floridi, gradić poznat kao globalni epicentar konjičkih sportova. Scenario, koji potpisuje Fransiska Eks Hu, poznata po radu na serijama "Dinastija" i "Teacup", opisan je kao „upstairs-downstairs“ drama (odnos gazda i sluga). Takav pristup sugeriše da će se serija baviti ne samo životima bogatih vlasnika timova i igrača, nego i onih koji rade iza kulisa. U središtu priče biće turbulentni odnosi između dva rivalska polo tima i porodica koje ih vode.

Megan Markl i princ Hari na humanitarnom koncertu One805

Iskusni producenti i inspiracija stvarnim događajima

Za produkciju su, uz "Arčivel prodakšens", zaduženi i iskusni televizijski kreatori Džoš Švarc Stefani Sevidž iz kuće "Fejk empajer". Reč je o timu koji stoji iza kultnih tinejdžerskih drama poput "Tračare" i "Okruga Orindž", što nagoveštava da gledaoce očekuje dinamična priča.

Novi projekat direktno je nadahnut dokumentarnom serijom "POLO" iz 2024. godine, koju je takođe producirao princ Hari. Ta serija, opisana kao Harijev projekat iz strasti, pratila je stvarne timove i porodične dinastije tokom takmičenja na Otvorenom prvenstvu SAD u polou u Velingtonu. Iako je pružila redak uvid u ovaj elitni sport, prema izveštajima medija, nije uspela da privuče širu publiku i emitovana je samo jednu sezonu.

Odnos sa Netfliksom i budući planovi

Najava nove serije dolazi u vreme kada su se u javnosti pojavile spekulacije o zategnutim odnosima između Saseksa i Netfliksa. Dodatnu pažnju privukla je nedavna odluka striming giganta da prekine ulaganje u lajfstajl brend Megan Markl, As ever. Ipak, čelnici Netfliksa odlučno su demantovali glasine o bilo kakvom razdoru. Bela Badžarija, direktorka sadržaja u Netfliksu, nedavno je komentarisala njihov odnos:

"Ne verujte svemu što pročitate. Još uvek imamo odnos sa njima. Imamo filmove u razvoju, imamo neverovatan dokumentarac sa njima. Ugovori se sklapaju i prekidaju svo vreme, ali raskidi mnogih drugih ugovora ne dobijaju toliku medijsku pažnju iz očiglednih razloga. Tu nema nikakve sočne priče."

Ova serija deo je višegodišnjeg ugovora koji su Hari i Megan potpisali sa Netfliksom, a u sklopu kojeg razvijaju i filmske adaptacije romana The Wedding Date i Meet Me at the Lake. Njihov dosad najuspešniji projekat za platformu ostaje dokumentarna serija Harry & Meghan iz 2022. godine, koja je zabeležila najgledaniji debi jedne dokumentarne serije u istoriji Netfliksa.

