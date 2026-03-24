Ursula Andres ostala je upamćena kao prva Bond devojka, nakon što je u filmu Dr No iz 1962. godine igrala Hani Rajder i pojavila se u kultnoj sceni izlaska iz mora u belom bikiniju sa nožem. Tada je imala 26 godina, a ta uloga donela joj je i Zlatni globus za novu zvezdu godine.

Iako joj je karijera nakon toga bila uspešna, danas se, tik nakon proslave 90. rođendana, suočava sa velikim životnim problemom – gubitkom gotovo celokupne imovine.

Skandal koji je uzdrmao njen život

Umesto mirne starosti u svom domu u Rimu, njen život potresla je velika afera. U januaru je podnela krivičnu prijavu protiv svog bivšeg menadžera Erika Frejmonda, koji je u međuvremenu preminuo.

Prema navodima, on je izgubio čak 16 miliona funti njenog novca, dok se njena ukupna imovina procenjivala na oko 18 miliona funti. Glumica je istakla da je godinama bila obmanjivana i da je njeno poverenje zloupotrebljeno.

"Iskorišćavali su moje poverenje na kriminalan način", navela je, dodajući da se oseća slomljeno i bespomoćno.

Ursula Andres

Mediji pišu da je njen bivši menadžer navodno trošio novac kroz sumnjive transakcije, pa čak i ulagao u umetnine koje joj nikada nisu isporučene. Postoje i tvrdnje da je deo novca preusmeravan na druge osobe, uključujući i njegovu suprugu, iako nema dokaza da je ona učestvovala u prevari.

Takođe, deo sredstava navodno je ulagao i u akcije, bez njenog znanja.

Zanimljivo je da je isti čovek ranije bio povezan sa slučajem pronevere imovine Nikolasa Pueša, naslednika modne kuće Hermes, a deo optužbi je i priznao. Nedugo zatim oduzeo je sebi život.

Ursula Andres

U januaru je potvrđeno da je Ursula Andres zvanično podnela prijavu zbog pronevere. Njeni saradnici naveli su da je reč o složenoj prevari u koju je bilo uključeno više osoba i koja joj je nanela ogromnu finansijsku štetu.

Glumica je istakla da je ceo život štedela kako bi imala mirnu starost, ali da se sada našla u potpuno drugačijoj situaciji.

"Ovo je poslednje što sam mogla da očekujem", poručila je, dodajući da se i dalje nalazi u stanju šoka.

Slava, ljubav i povlačenje iz javnosti

Nakon uspeha u prvom Bond filmu, pojavila se i u parodiji Casino Royale, a godinama je bila i jedno od zaštitnih lica magazina Playboy.

Njen privatni život bio je jednako buran – bila je u vezama sa Džejms Din i Denis Hoper, a bila je u braku sa Džon Derek. Posebno se izdvaja njena veza sa Hari Hamlin, sa kojim ima sina Dimitrija.

Od devedesetih godina retko se pojavljivala u javnosti, a 2017. godine se i zvanično povukla iz Holivuda, prodajom kuće na Beverli Hilsu.

Priča Ursula Andres danas je podsetnik da ni slava ni bogatstvo ne mogu da zaštite od izdaje. Nakon života ispunjenog uspehom, suočila se sa jednim od najtežih izazova – gubitkom onoga što je godinama stvarala.

