Ostalo je još nešto više od mesec dana do početka Evrovizije 2026, koja se ove godine održava u Beču, a srpski predstavnik na ovom prestižnom takmičenju, niška progresiv metal grupa Lavina, ulazi u finiš priprema za veliku scenu.

Radio-televizija Srbije upriličila je dan za medije, gde su članovi grupe pričali o onome što ih čeka na najvećem evropskom muzičkom takmičenju. Bend Lavina prvi je srpski predstavnik na Evroviziji koji izvodi metal muziku. Grupa je osnovana 2020. i čine je Luka Aranđelović (vokal) Pavle Aranđelović (klavijature), Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas) i Bojan Ilić (bubnjevi).

Grupa Lavina Foto: Gordan Jović

Ime su odabrali tako što je Andrija otvorio knjigu "The Wicher" i nasumično pokazao prstom na reč i to je bila "lavina". Za sobom imaju jedan album na engleskom jeziku "Odyssey", a "Kraj mene" je prva pesma koju su izveli na maternjem jeziku. Kako su članovi grupe otkrili, "Kraj mene" je prvobitno planiran za novi album koji su spremali, a ne za festival, ali su ipak odlučili da okušaju sreću na PZE, te da će album svakako morati da sačeka završetak Evrovizije.

- Spontano smo se prijavili na PZE, a na sugestiju ljudi koji su dolazili na naše nastupe tokom prošle godine. Pesmu smo imali, na engleskom, veoma smo je zgotivili, pomislili smo da bi se lepo uklopila u taj format, i dve nedelje pred kraj konkursa smo je uradili na srpskom i poslali prijavu - kažu momci iz Lavine za Kurir.

- Engleska verzija će svakako biti na našem sledećem albumu. Pravilnik PZE nalaže da barem 50 odsto teksta bude na srpskom, a mi nismo hteli kompromis da pola bude na jednom, a pola na drugom jeziku. Iako za Evroviziju možemo celu da je otpevamo na engleskom, odlučili smo da ostane na srpskom.

Grupa Lavina Foto: Gordan Jović

Grupe koje neguju tvrđi zvuk nisu česta pojava na Evroviziji, a poklonici metala retko prate ovo muzičko takmičenje.

- Mi Evroviziju pratimo onako, gledamo uglavnom samo finale. Retko ko uopšte ne prati, jer je to kulturološki fenomen, svako sedne ispred TV kad je Evrovizija. Interesovanje jeste kod nas malo opalo, ali kad smo bili mlađi, posebno u osnovnoj školi, baš smo religiozno gledali, onako sa roditeljima - otkrivaju oni.

- Svako na Evroviziju treba da ide sa onim što ima, ne treba praviti kompromise, kalkulisati na ovu ili onu stranu. To je bila i naša ideja, nismo bili voljni da menjamo nešto što inače radimo. Kompromis je bio jedino što pesma mora da traje tri minuta, i to nam je bio izazov, jer se ranije nismo obazirali na dužinu.

Kompozicija "Kraj mene" nije bila favorit na Pesmi za Evroviziju, ali je energičan i vokalno i muzički perfektan nastup, oslikan vizualom koji podseća na "Igru prestola" oduševio publiku, te su prvi put i publika i stručni žiri bili saglasni prilikom glasanja, a Lavina može da se pohvali impresivnom cifrom od blizu 30.000 SMS glasova.

- Mi tu cifru nismo ni čuli, samo nam je zujalo u ušima da smo pobedili! Nadamo se da to znači da su ljudi željni drugačijeg zvuka. Verujemo da metal može da ode ka nekom mejnstrimu, da budemo zastupljeniji u medijima. Nama to nije bila ideja, ali bismo voleli da se to dogodi. Metal je cela jedna andergraund kultura koja negde živi sama sa sobom. Nadamo se da će ovaj naš uspeh pružiti mogućnost i drugim izvođačima sa naših prostora da izađu iz anonimnosti, a ne samo da ulažu trud koji se baca u vodu, daje minimalne rezultate, kroz šta smo i mi prošli.

Lavina je, osim mnogobronih nastupa u regionu, Nemačkoj, Grčkoj, Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Estoniji, Holandiji, bila učesnik nadaleko čuvenog festivala Siget u Mađarskoj.

- Sve je to bilo na mišiće. Mi smo grabili svaku priliku, išli smo svuda i to je rezultiralo odlaskom na Siget. Tamo smo se osećali kao zvezde, tako su nas i tretirali. Neponovljivo iskustvo. Upornost je ono što nas je dovelo ovde gde smo sada. Tvrdoglavi smo, mada treba biti i pomalo lud da godinama radiš, a da to niko ne vidi i ne obrati pažnju. Dobro, možda nismo ludi, ali volimo muziku, volimo koncerte, hoćemo po svaku cenu to da radimo.

Lavina je trenutno na kladionicama za Evroviziju ispod 20. mesta, ali bilo je slučajevo, posebno kod altrenativnijih izbora za predstavnike na tom takmičenju, da se stanje na tabeli drastično promeni posle prvih proba.

- Kladionice ne pratimo, i, iskreno, ni ne zanima nas. Očekujemo da će se stvari menjati posle prvih nastupa. Jasno nam je da metal nije prva opcija za Evroviziju, niti je često zastupljen tamo. Ono što je nama bitno je cela prezentacija nas u Beču, kroz našu muziku, nastup je ključan. Očekujemo da može da se desi isto što i na PZE posle prvog nastupa, da ne budemo favoriti, a da prođemo dobro.

- Pesma ostaje ista u verziji za Evroviziju, uz neke sitne dorade. Ništa ne dodajemo, ništa ne oduzimamo. Što se tiče nastupa, sve ćemo da podignemo na viši nivo, ali želimo da ostanemo malo misteriozni. Sigurno nećemo da se pretvorimo u Barbike, vajb ostaje isti. Tako su nas propitivali i za PZE, šta ćete, kako ćete... U nastupu su sve stvari koje mi inače volimo, prikazane kroz nastup i imidž.

- Bili smo limitirani budžetom i nije nam bila ideja da ličimo na "Igru prestola". Volimo, recimo Jojo's Bizarre Adventure, sjajne anime, to nam je negde uzor i inspiracija za kostime, sa primesom metalske ikonografije - otkrili su momci iz Lavine.

Prema sopstvenom priznanju, oni nisu preslušali sve pesme koje se takmiče ove godine u Austriji, ali dodaju da će se i to dogoditi kako se Evrovizija bliži.

Grupa Lavina Foto: Ilija Ilić

- Pratili smo Doru, Lelek nam se dopao od samog početka i dalje nam se sviđa, i drago nam je da su te devojke dobile priliku da idu na Evroviziju. Nismo mogli da propustimo ni Akilasa i pesmu "Ferto", on je bio bukvalno svuda, čak i na PZE, i baš nam je kul. Slušamo svakakvu muziku, ne samo metal. Italijanski predstavnik Sal da Vinči je baš evergrin pesma, i on malo "štrči" na Evroviziji. Ono što štrči može dobro da prođe, baš kao i metal. Posebno kad štrči kvalitetno. Tome se nadamo.

Posle PZE, Lavina je imala susret sa nekoliko naših ranijih predstavnika na Evroviziji, od kojih je dobila i korisne savete.

- Upoznali smo Princa od Vranje i Sanju Vučić. Svi su bili divni prema nama, to je ta evrovizijska energija. Pričali su nam o detaljima koje možda nisu znali na vreme, a mogu da nam koriste. Išli smo na prijateljsku kafu i sladoled sa Anom (Konstarkta). Imala je reči hvale za naš rad i dala nam neke savete i sugestije. Hteli smo da saznamo kako sve to funkcioniše tamo, sve nam je ispričala. Najvažniji savet je bio "Uživajte, momci", a odnosi se na se na sve što nam se desilo i što će se destiti u Beču.

Po dolasku u Beč, Lavinu očekuje niz različitih aktivnosti, promocija, intervjua na tirkiznom tepihu...

- Spremni smo i za 50 intervjua, ima nas dovoljno da pokrijemo sve, pričaće ko bude imao glas za to!

