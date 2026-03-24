Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrígez ponovo su izazvali veliku pažnju javnosti, ali ovog puta i brojne kritike. Naime, Georgina je objavila fotografiju sa njihove večeri u Madridu, koja je na prvi pogled delovala opušteno, ali je brzo postala viralna zbog ogromnog luksuza koji se vidi na njoj.

Šta je izazvalo toliku pažnju

Korisnici društvenih mreža počeli su da analiziraju svaki detalj sa fotografije i procenjuju vrednost prikazanih stvari. Prema tim procenama, ukupna vrednost svega na slici mogla bi da prelazi 17,8 miliona evra.

Među najskupljim stvarima izdvajaju se: „Bugatti Centodieci“ vredan oko 11,7 miliona evra , verenički prsten od oko 5 miliona evra, luksuzni satovi brenda „Patek Philippe“ vredni stotine hiljada evra.

Dodatnu pažnju privukla je i pesma „Diamonds“ od Rijane u pozadini, koju su mnogi protumačili kao simbol bogatstva.

Zašto su ljudi reagovali negativno

Iako su Kristijano Ronaldo i Georgina poznati po luksuznom načinu života, ovaj put reakcije su bile oštrije nego inače. Mnogi su smatrali da je objava preterano razmetljiva, posebno u vreme kada su ekonomske razlike u svetu sve veće. S druge strane, ima i onih koji veruju da par samo pokazuje rezultate svog rada i uspeha.

Georgina Rodrigez Foto: Photo Image Press via ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia, printscreen/instagram/georginagio, Fabio Ferrari / Zuma Press / Profimedia

Važno je napomenuti da su procene vrednosti sa interneta često neproverene, ali je jasno da prikazani predmeti zaista pripadaju vrhunskom luksuzu. Reakcije na ovu objavu pokazuju koliko se percepcija luksuza razlikuje – dok jedni vide uspeh i nagradu za uložen trud, drugi smatraju da je granica dobrog ukusa ovog puta pređena.

(Kurir.rs/Najžena)

Ne propustiteSavetiFBI upozorava: Hakeri mogu koristiti vaš WiFi, a da to i ne znate
sajber napad
Pop kulturaGrupa Lavina za Kurir: Ono što na Evroviziji štrči može dobro da prođe, baš kao i metal! Posebno kad štrči kvalitetno
Grupa Lavina
ZanimljivostiGeneracija rođena '60ih godina najjača je do sad, psiholozi ih nazivaju čeličnim ljudima a evo i zašto
Ljudi rođeni '60ih godina su izdržljiviji na stres
Kultura"Dan i noć" u Ateljeu 212: Svetski dan pozorišta kroz obilazak, istoriju i akcijske cene ulaznica
Atelje 212

 VIDEO: Georgina Rodrigez

Georgina Rodrigez, Kristijano Ronaldo, ples Izvor: Instagram