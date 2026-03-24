Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrígez ponovo su izazvali veliku pažnju javnosti, ali ovog puta i brojne kritike. Naime, Georgina je objavila fotografiju sa njihove večeri u Madridu, koja je na prvi pogled delovala opušteno, ali je brzo postala viralna zbog ogromnog luksuza koji se vidi na njoj.

Šta je izazvalo toliku pažnju

Korisnici društvenih mreža počeli su da analiziraju svaki detalj sa fotografije i procenjuju vrednost prikazanih stvari. Prema tim procenama, ukupna vrednost svega na slici mogla bi da prelazi 17,8 miliona evra.

Među najskupljim stvarima izdvajaju se: „Bugatti Centodieci“ vredan oko 11,7 miliona evra , verenički prsten od oko 5 miliona evra, luksuzni satovi brenda „Patek Philippe“ vredni stotine hiljada evra.

Dodatnu pažnju privukla je i pesma „Diamonds“ od Rijane u pozadini, koju su mnogi protumačili kao simbol bogatstva.

Zašto su ljudi reagovali negativno

Iako su Kristijano Ronaldo i Georgina poznati po luksuznom načinu života, ovaj put reakcije su bile oštrije nego inače. Mnogi su smatrali da je objava preterano razmetljiva, posebno u vreme kada su ekonomske razlike u svetu sve veće. S druge strane, ima i onih koji veruju da par samo pokazuje rezultate svog rada i uspeha.

Važno je napomenuti da su procene vrednosti sa interneta često neproverene, ali je jasno da prikazani predmeti zaista pripadaju vrhunskom luksuzu. Reakcije na ovu objavu pokazuju koliko se percepcija luksuza razlikuje – dok jedni vide uspeh i nagradu za uložen trud, drugi smatraju da je granica dobrog ukusa ovog puta pređena.

