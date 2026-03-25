Slušaj vest

Italijanska kulturna scena ostala je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih vokala. Đino Paoli, umetnik čije su numere poput Il cielo in una stanza i Sapore di sale obeležile čitavu epohu,preminuo je 24. marta u Đenovi. Njegov rad postavio je temelje savremene italijanske kancone, a svet je napustio u 91. godini.

Iza slavnog muzičara ostali su supruga Paola Penkoi deca Amanda, Nikolo i Tomazo. Nažalost, sudbina je htela da Paoli nadživi svog najstarijeg sina Đovanija, koji je od posledica srčanog udara preminuo u Milanu godinu dana ranije, u martu 2025. godine.

Arhitekta italijanskog pop zvuka

Rođen 23. septembra 1934. godine u Monfalkoneu, Paoli se uzdigao do statusa simbola muzičke scene šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka. Njegovo umetničko sazrevanje vezuje se za „đenovljanski krug“ prijatelja koji su redefinisali tamošnji teatar i muziku, među kojima su bili Luiđi Tenko, Bruno Lauci, Fabricio De Andre i Umberto Bindi.

Njegov najpoznatiji hit, Il cielo in una stanza, objavljen je 1960. godine. Interesantno je da je ovu numeru prva proslavila mlada Mina, koja će kasnije postati najuspešnija pevačica u Italiji. Pesma je stekla i globalnu slavu kada ju je Martin Skorseze uvrstio u muzičku podlogu svog čuvenog filma "Dobri momci" (Goodfellas) iz 1990. godine.

Tajna nastanka kultne pesme

Umetnički identitet Đina Paolija bio je neraskidivo vezan za Đenovu, luku u kojoj je odrastao i proveo poslednje dane. Upravo je taj ambijent bio izvor njegove inspiracije, ponekad i na najneobičnijim mestima.

Sam autor je svojevremeno otkrio da mu je ideja za njegovo remek-delo, pesmu o nebu u sobi, sinula u jednom đenovljanskom bordelu sa ljubičastim plafonom. Ta sposobnost da iz svakodnevice i marginalnih mesta izvuče najčistiju poeziju učinila je njegove pesme delom nacionalnog pamćenja Italije.

Pogledajte video: Mikele Morone u noćnom provodu u Beogradu