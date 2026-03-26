Džesika Ganing, zvezda Netfliksove serije "Baby Reindeer", otkrila je da nikada nije bila u vezi. Na malim ekranima glumi Martu, opsesivnu ženu koja se vezuje za komičara nakon što joj on ponudi šolju čaja. Za tu ulogu osvojila je Zlatni globus, BAFTA priznanje, Critics Choice Award i Nagradu glumaca.

U intervjuu za The Times ispričala je da se godinama borila sa svojim identitetom, pa je muškarce koji su bili zainteresovani za nju preusmeravala ka svojim prijateljicama.

Nakon godina preispitivanja, 2022. je shvatila da pripada kvir zajednici. Put do tog saznanja nije bio lak.

Džesika Ganing

"Svi oko mene bili su gej. Jednostavno nisam mislila da bih i ja mogla da imam isto opredeljenje", rekla je glumica. Zbog te zbunjenosti je godinama izbegavala emotivne odnose.

"Ne ulazeći previše u detalje, verovatno se radilo o tome da nisam želela da izlazim sa momcima pa sam pronalazila načine da to izbegnem", izjavila je. Istakla je da nikada nije ni flertovala sa muškarcima jer joj to nije delovalo prirodno, a kada bi ih spojila sa prijateljcama, pomislila bi: "Odlično, jer me to ionako ne zanima".

Napomenula je da je njena zbunjenost proizlazila i iz odnosa prema svom telu. Ipak, ne smatra da je problem bio u broju kilogramu nego u osećaju da je drugačija od ljudi oko sebe. "Teško mi je da to opišem, jer ne želim da zvučim negativno. Nisam se osećala kao autsajderka u lošem smislu, ali imala sam osećaj da se po nečemu razlikuje od drugih", izjavila je i naglasila:

Džesika Ganing

"Kad danas pogledam unazad, to što sam bila drugačija štitilo me od toga da moram da priznam: "Muškarci me ne privlače". Samo sam mislila: "Valjda još nije došlo moje vreme". A onda sam se odjednom našla u tridesetima".

Karijera je čini srećnom: "Moj posao bio je moja strast i moja ljubav. Kroz likove koje sam igrala osećala sam kao da indirektno proživljavam pmnogo toga. Nisam se osećala usamljeno. Živela sam sa najboljim prijateljem. Osećala sam se ispunjeno. Nisam imala osećaj da mi išta nedostaje", poručila je.

