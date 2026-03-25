Orlando Blum odlepio za manekenkom iz Švajcarske: Odseli u hotelu gde noćenje košta 15.000 eva, evo ko je lepotica
Glumac Orlando Blum, koji sa Kejti Periima ćerkicu Dejzi, viđen je prošle nedelje u Švajcarskoj sa poznatim modelom Luizom Lemel. Lepa Švajcarkinja je već upoznala nekoliko članova Blumove porodice, kao i njegove prijatelje.
Par je odseo u hotelu Dolder Grand u Cirihu, gde noćenje košta i do 15.000 evra, piše The Sun. Orlando Blum angažovana je za snimanje nove kampanje brenda Porsche i to upravo u Švajcarskoj pa je nakon profesionalnih obaveza našao vremena za predah.
"Orlando i Luiza tajno se viđaju već nekoliko meseci. Postali su prava mala porodica, a on je na put čak poveo i svoju pudlicu Bigi Smols", rekao je izvor za britanski The Sun.
Orlando Blum i zanosna manekenka održavaju vezu na daljinu: "On živi u Los Anđelesu, a ona u Njuorku, pa se ne viđaju stalno, ali su neprestano u kontaktu i među njima postoji prava hemija".
Posetili su zajedno i Lucern, pa su vikend proveli u tamošnjem odmaralištu sa pet zvezdica, Burgenštok.
O njihovoj vezi počelo je da se šuška prošlog meseca kada su zajedno bili na Superbolu u Santa Klari. Insajder je otkrio da su delovali veoma blisko, a sa njima je bio i Orlandov prijatelj, glumac Džejmi Foks.
Pevačica Kejti Peri takođe uživa u vezi sa Džastinom Trudoom. "To je baš ono što joj sada treba", tvrdi izvor za People.
Podsetimo, Orlanda Bluma spajali su sa Kim Kardašijan nakon raskida od Kejti Peri. Glumac je od 2010. do 2013. bio u braku sa čuvenom manekenkom Mirandom Ker, sa kojom ima sina Flina.
Miranda Ker i Kejti Peri bile su veoma bliske dok je trajala pevačicina veza sa glumcem. Američka muzička zvezda bila je izuzetno privržena Flinu, što je i manekenka isticala.
