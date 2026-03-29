Čuveni muzičar Elton Džon danas je prepoznatljiv kao jedan od najuspešnijih i najglasnijih gej umetnika sveta, međutim, postojao je period u njegovom životu kada mu okolnosti nisu bile naklonjene.

Početak karijere obeležile su mu unutrašnje borbe, ali pokušaji da se uklopi u društvene norme. Nažalost, postojali su i trenuci kada je poricao sopstveni identitet, tražeći sebe u svetu koji ga često nije razumeo.

Uprkos moćnom glasu, ekcentričnim nastupima i hitovima, u javnosti se često govorilo o njegovoj se**ualnosti, a pritisak javnosti i konzervativnog društva osamdesetih godina bio je ogroman. Elton je pokušavao da balansira između želje da bude prihvaćen i potrebe da bude iskren prema sebi, zbog čega je pravio i ogromne greške, iz kojih su nastali ogromni skandali poput situacije na njegovom prvom venčanju.

Iako se ranije izjasnio javno kao biseksualac, što je izazvalo šok u tadašnjoj konzervativnoj javnosti, Džon je u 36. prvi put rekao sudbonosno "da" šest godina mlađoj Nemici, Renat Blauel.

Ceremonija je održana u Sidneju, u Australiji, bila je romantična i glamurozna, kako i dolikuje svetskoj zvezdi. Njihov kum bio je Džon Rid, Eltonov tadašnji menadžer i bivši partner, dok je Eltonov tadašnji dečko, Klark, ceremoniju posmatrao iz hotelske sobe. Zbog svega se govorilo kasnije da je "nakon venčanja završio sa kumom u krevetu", a sve to izazvalo je skandal u javnosti.

Inače, Renat nije bila slučajan izbor ili "pokriće" za afere, kako su je zvali. Nekadašnja stjuardesa, a tada uspešan inženjer zvuka, radila je sa mnogim muzičarima i upravo je kroz posao upoznala Eltona tokom snimanja pesme "Don’t Go Breaking My Heart", a muzičar je pao na njen šarm i inteligenciju.

Početkom 1984. godine, Elton ju je zaprosio dok su večerali indijsku hranu, a venčali su se svega tri dana kasnije. Novinari tog vremena pisali su da je Elton želeo da vodi "normalan život“, da se uklopi u društvene norme i pobegne od neprestane pažnje medija, što je bio znak njegovog unutrašnjeg pritiska i težnje da sakrije svoje pravo ja.

Brak između Eltona i Renate potrajao je četiri godine. Tokom tog perioda, Renata se borila sa iznenadnom slavom i pažnjom javnosti, dok se Elton suočavao sa sopstvenim identitetom i neprestanim podsećanjem medija na ono što je pokušavao da potisne.

Godine 1988. usledio je razvod, a iste godine Elton je javno priznao da je homoseksualac, a danas je u skladnom braku sa Dejvidom Furnišom.

VIDEO: Goran Bregović na aerodromu