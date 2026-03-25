Iran je obećao da će nastaviti borbu do "potpune pobede", uprkos tvrdnjama Donald Tramp da su u toku pregovori o okončanju rata. Teheran je tokom noći pokrenuo novi talas napada. Israel je takođe poručio da će nastaviti borbu protiv Irana i Hezbolaha u Lebanu.

Šakiraje postala najnovija pevačica koja je odložila koncerte na Bliskom istoku zbog rata u Iranu. Njen zakazani koncert u Dohi prvog aprila sada je odložen. Ostali koncerti u Dohi, uključujući nastupe Hans Cimera 10. aprila i Džona Ledženda 17. aprila, i dalje su se reklamirali na sajtu Visit Qatar, iako stranica za kupovinu karata trenutno prikazuje grešku.

Muzički festival Offlimits, koji je trebalo da se održi 4. aprila na Yas Island u Abu Dabiju, pomeren je za novembar. Šakira je trebalo da nastupi i na tom festivalu, zajedno sa Jonas Brothers, Ne-Yo i Biffy Clyro. U međuvremenu, Džoš Groban je trebalo da nastupi u Bahrain i Dubai 25. i 27. marta, ali su ti koncerti otkazani.

